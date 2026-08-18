Le Vietnam et l’Uruguay réaffirment leur volonté de renforcer leurs liens traditionnels

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a reçu, le 17 août à Hanoï, la vice-ministre uruguayenne des Affaires étrangères Valeria Csukasi Cabrera, en visite de travail au Vietnam du 16 au 18 août.

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Lors de cette rencontre, Lê Hoài Trung a chaleureusement salué le retour de la vice-ministre uruguayenne au Vietnam, soulignant que sa visite et ses activités contribuent activement à la mise en œuvre de l’agenda bilatéral et à l’approfondissement des relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le chef de la diplomatie vietnamienne a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations d’amitié traditionnelles avec l’Uruguay, tout en appréciant le rôle, la position et les contributions de ce pays sur les scènes régionale et internationale. Il a également salué les progrès réalisés par l’Uruguay sous la présidence de Yamandú Orsi.

Le ministre s’est félicité du développement des relations bilatérales, notamment à travers les échanges de haut niveau, les mécanismes de coopération et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. Bien que les échanges commerciaux connaissent une croissance rapide, il a estimé qu’ils restent encore en deçà des potentialités des deux pays.

Il a proposé de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, de dynamiser les relations entre les partis politiques, les parlements et les ministères, ainsi que de favoriser les contacts entre les entreprises, afin de transformer la volonté politique et les potentiels de coopération en résultats concrets.

Lê Hoài Trung a également proposé que les deux pays jouent un rôle de passerelle pour renforcer leurs relations avec les organisations régionales respectives, notamment l’ASEAN, le MERCOSUR et la CELAC, et contribuent ainsi à resserrer les liens entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine.

Pour sa part, Valeria Csukasi Cabrera a affirmé que l’Uruguay accordait une importance particulière au renforcement de ses relations stratégiques avec le Vietnam dans un contexte international marqué par de profondes incertitudes. Partageant pleinement les orientations proposées par la partie vietnamienne, elle a affirmé que l’Uruguay était prêt à coopérer pour porter les relations bilatérales et interrégionales à un niveau supérieur.

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La vice-ministre uruguayenne a également souhaité renforcer les liens entre les organes législatifs, les milieux d’affaires et les organismes de promotion du commerce des deux pays, tout en développant la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, ainsi que dans les domaines de la culture et du sport, notamment le football, considéré comme un facteur de rapprochement entre les deux peuples.

À cette occasion, Lê Hoài Trung a transmis ses salutations à son homologue uruguayen Mario Lubetkin et exprimé sa conviction que les relations entre le Vietnam et l’Uruguay continueront de se développer dans les temps à venir.

Durant son séjour au Vietnam, Valeria Csukasi Cabrera s’est également entretenue avec le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang afin d’échanger sur les mesures visant à promouvoir la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, de l’investissement, de la coopération multilatérale, ainsi que dans la culture, l’éducation, le tourisme et le sport. Elle a également rencontré le président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Uruguay, des responsables de plusieurs ministères et secteurs vietnamiens, ainsi que des représentants du secteur privé.

VNA/CVN