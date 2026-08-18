Le Venezuela célèbre les 81 ans de la Révolution d’Août du Vietnam

L’ambassade du Vietnam au Venezuela, en collaboration avec la Maison de l’amitié Venezuela - Vietnam (CAVV) et l’Université internationale des communications (UICOM), a organisé le 17 août une cérémonie à l’occasion du 81 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2026) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026).

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Photo : VNA/CVN

L’événement, qui s’est tenu au Palais du Travail du Venezuela, dans l’État de Miranda, comprenait également un séminaire consacré au parcours glorieux de 81 ans de la Révolution vietnamienne et à la vision de l’entrée de la nation dans une nouvelle ère de développement.

À cette occasion, le Dr Carolus Wimmer, président de la CAVV et chercheur sur le Vietnam, a souligné que la Révolution d’Août 1945 avait marqué un tournant ayant fait entrer le Vietnam dans une période d’indépendance et de liberté. Il a affirmé que les succès enregistrés par le Vietnam trouvaient leurs racines dans la résilience de la nation, la pensée de Hô Chi Minh et le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam. Il s’est dit convaincu que le Vietnam continuerait d’enregistrer de nouveaux succès dans son développement.

Au cours du séminaire, plusieurs chercheurs vénézuéliens ont accordé une attention particulière à l’histoire de la Révolution vietnamienne et à la pensée de Hô Chi Minh. La chercheuse Joselym Baez a mis en lumière l’importance de la Révolution d’Août 1945 et l’esprit de lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance et la liberté. De son côté, la Dre Anahis Lopez, directrice de l’Institut d’études sur l’Asie-Pacifique, a estimé que le Vietnam avait non seulement marqué l’histoire de la lutte pour la libération nationale, mais continuait également d’inspirer de nombreux pays dans leur processus de développement, en conciliant croissance, progrès et équité sociale.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de cet événement, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a remercié les personnalités, les intellectuels et le peuple vénézuéliens pour leurs sentiments de solidarité, leur admiration et leur respect envers le Président Hô Chi Minh, le Parti et le Vietnam. Il a souligné que ces sentiments particuliers, cultivés au fil des années, étaient devenus l’un des fondements importants de l’amitié entre les deux peuples. L’ambassadeur a également souligné que les acquis obtenus en près de quarante ans de Renouveau (Dôi Moi) avaient jeté les bases permettant au Vietnam de poursuivre son développement, d’améliorer les conditions de vie de sa population et de renforcer sa position et son prestige sur la scène internationale.

Dans le cadre de l’événement, plus de 50 photographies consacrées à la Révolution d’Août 1945 ainsi qu’au processus de construction et de développement du Vietnam ont été exposées, offrant aux délégués vénézuéliens un aperçu plus concret de l’histoire et des transformations du pays.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance conviviale avec des prestations musicales en hommage au Président Hô Chi Minh, interprétées par le chanteur-compositeur vénézuélien Edgar Parra.

VNA/CVN