Le PM Lê Minh Hung rend hommage à l’ancien PM chinois Zhu Rongji

Le Premier ministre (PM) Lê Minh Hung a conduit le 18 août une délégation du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam à l’ambassade de Chine à Hanoï pour rendre hommage à l’ancien Premier ministre chinois Zhu Rongji.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pour exprimer leur profonde tristesse à la suite du décès de Zhu Rongji, ancien membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et ancien Premier ministre du Conseil des Affaires d’État de Chine, Lê Minh Hung, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et Premier ministre vietnamien, a conduit, dans la matinée du 18 août, une délégation du PCV, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam à l’ambassade de Chine au Vietnam pour lui rendre hommage et signer le registre de condoléances.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Trân Câm Tu, ont envoyé des couronnes de fleurs en signe de condoléances.

Ont également assisté à la cérémonie Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères ; Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du Parti et vice-président de l’Assemblée nationale ; ainsi que des représentants du Front de la Patrie du Vietnam, du Bureau du Comité central du Parti, du Bureau du Président de la République, du Bureau du gouvernement, de la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Relations extérieures de l’Assemblée nationale, du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Défense et de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Lê Minh Hung a transmis les profondes condoléances du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm, du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, du permanent du Secrétariat Trân Câm Tu et des dirigeants vietnamiens au secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, aux dirigeants chinois ainsi qu’à la famille de Zhu Rongji.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens appréciaient les sentiments, le dévouement et les contributions importantes de Zhu Rongji aux relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples vietnamien et chinois.

L’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a transmis les sincères remerciements du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping et des dirigeants chinois au secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm ainsi qu’aux principaux dirigeants vietnamiens pour leurs messages et couronnes de condoléances. Il a également sincèrement remercié le Premier ministre Lê Minh Hung d’avoir conduit la délégation du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam pour rendre hommage à Zhu Rongji et signer le registre de condoléances.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

L’ambassadeur He Wei a affirmé que le Parti, l’État et le peuple chinois accordaient toujours de l’importance et la priorité aux relations avec le Vietnam et étaient prêts à promouvoir davantage les relations d’amitié, le Partenariat de coopération stratégique global et la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Comité central du PCV, avec à sa tête le secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm, ainsi que sous la gestion et la direction du gouvernement et du Premier ministre, le Vietnam atteindrait avec succès ses objectifs de développement dans la nouvelle ère.

Réaffirmant la politique constante du Vietnam consistant à accorder une grande importance et la priorité absolue à ses relations avec la Chine, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que l’attention et les contributions concrètes des générations de dirigeants des deux pays aux relations Vietnam - Chine constituaient une base importante que les deux parties devaient continuer à préserver et à valoriser, afin de promouvoir un développement stable et durable des relations bilatérales.

Dans cet esprit, le Premier ministre a proposé aux deux parties de poursuivre leur étroite coordination, d’intensifier les contacts de haut niveau et à tous les échelons et de promouvoir une coopération substantielle dans différents domaines, conformément aux perceptions communes de haut niveau, afin d’apporter des bénéfices concrets aux peuples des deux pays.

VNA/CVN