Une délégation du CC du FPV rend hommage à l’ancien PM chinois Zhu Rongji

Dans le registre de condoléances, Hoàng Công Thuy a exprimé ses sincères regrets devant la disparition de Zhu Rongji, ancien membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ancien Premier ministre du Conseil des Affaires d’État de la République populaire de Chine.

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Photo : FPV/CVN

Le 18 août, une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), conduite par son vice-président Hoàng Công Thuy, s’est rendue à l’ambassade de Chine au Vietnam pour rendre hommage à l’ancien Premier ministre chinois Zhu Rongji et signer le registre de condoléances.

Le vice-président Hoàng Công Thuy et les membres de la délégation ont exprimé leur profonde tristesse à la suite du décès de l’ancien Premier ministre chinois.

Dans le registre de condoléances, Hoàng Công Thuy a exprimé ses sincères regrets devant la disparition de Zhu Rongji, ancien membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ancien Premier ministre du Conseil des Affaires d’État de la République populaire de Chine.

Il a salué Zhu Rongji comme un dirigeant éminent du Parti et de l’État chinois, qui a apporté d’importantes contributions au développement, à la réforme et à l’ouverture de la Chine, ainsi qu’au renforcement des relations d’amitié et de coopération globale entre les deux Partis et les deux pays.

Le Comité central du FPV apprécie profondément les sentiments d’amitié et le précieux soutien accordés par les générations de dirigeants chinois, dont Zhu Rongji, au développement des relations bilatérales. Il a notamment souligné le rôle de ces dirigeants dans la création des bases des échanges d’amitié et de la coopération entre le FPV et la Conférence consultative politique du peuple chinois.

La coopération étroite entre les deux organisations contribue de manière importante à consolider le socle social, à renforcer la solidarité et à approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Au nom du Comité central du FPV, Hoàng Công Thuy a adressé ses plus sincères condoléances au Parti, à l’État, au peuple chinois ainsi qu’à la famille de l’ancien Premier ministre Zhu Rongji.

VNA/CVN