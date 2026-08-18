De l’automne historique de 1945 aux aspirations de 2045

>> 80 ans de la Révolution d’Août : le Vietnam célèbre ses acquis

>> Hanoï célèbre l’automne 1945 et réaffirme sa volonté de développement

>> Tân Trào valorise son patrimoine historique à travers la Fête de l’Indépendance

Photo : VNA/CVN

Le pays est passé de la domination coloniale à l’indépendance, a défendu sa souveraineté et a bâti sa position actuelle. Alors qu’il poursuit des objectifs de développement majeurs pour 2030 et 2045, cet héritage continue de stimuler la dynamique nationale.

Avant la Révolution d’Août, le Vietnam était sous domination coloniale et fasciste. La famine de 1945 a causé la mort de plus de deux millions de personnes. Dans ce contexte, le Parti communiste et le Président Hô Chi Minh ont dirigé un soulèvement général à l’échelle nationale, permettant de prendre le pouvoir et de proclamer la République démocratique du Vietnam. Un peuple asservi devenait maître de l’État ; ce que le Président Hô Chi Minh a qualifié de "changement extrêmement grand dans l’histoire de notre pays".

La prise du pouvoir ne fut que la première épreuve. La jeune administration révolutionnaire dut affronter simultanément la faim, l’ignorance et l’agression étrangère. Du "pot de riz pour les secours contre la famine" et de la "Semaine de l’or" aux campagnes d’alphabétisation populaire et à la résistance nationale, le pays s’unit pour défendre son indépendance. S’ensuivirent neuf années de guerre contre le colonialisme français et près de vingt et un ans contre l’impérialisme américain. Ces quelque trois décennies de lutte aboutirent à la victoire, garantissant l’indépendance et la réunification.

Au sortir des guerres, le Vietnam dut relever un autre défi : la reconstruction, la réduction de la pauvreté et la recherche d’une voie de développement dans des conditions extrêmement difficiles. En 1986, le Parti lança le Dôi moi (Renouveau), ouvrant ainsi la voie pour sortir de la crise, de l’encerclement et de l’embargo, et s’intégrer à la communauté internationale.

Photo d'archives : VNA/CVN

Quarante années de Dôi moi ont transformé le paysage économique. Le Vietnam est passé d’une économie pauvre et sous-développée au rang des 34 plus grandes économies mondiales. Son envergure économique a été multipliée par près de 100 depuis 1986, tandis que le revenu par habitant est passé de moins de 100 dollars à près de 5.000 dollars.

Selon l’ancien ministre des Affaires étrangères Nguyên Dy Niên, ce parcours de huit décennies - et tout particulièrement les 40 années de Dôi moi - a été marqué par une évolution de l’approche du Parti en matière de leadership et de gouvernance, ainsi que par la levée opportune des obstacles au développement. Le VIe Congrès national du Parti, tenu en 1986, a constitué, a-t-il souligné, un jalon historique.

Pour que le Vietnam atteigne ses objectifs à court et à long terme, Nguyên Dy Niên a soutenu que les priorités demeurent le renouvellement de la pensée, la réévaluation de la position du pays face aux évolutions mondiales, l’attraction et l’utilisation efficace des talents, ainsi que la préservation de l’identité nationale dans le processus d’intégration.

La proclamation de la République démocratique du Vietnam, actuelle République socialiste du Vietnam, revêt une portée plus large. Konstantin Ilyich Mogilevsky, vice-ministre russe de la Science et de l’Enseignement supérieur et coprésident de la Société historique russe, a déclaré que le mouvement de libération du Vietnam fut le premier, dans l’histoire de l’Asie, à renverser la domination coloniale par ses propres moyens et à ouvrir la voie à un avenir nouveau. Ce précédent, a-t-il souligné, est particulièrement pertinent.

"Le monde entier traverse une transformation profonde", a-t-il déclaré. "De plus en plus de pays et de peuples optent pour un développement libre et indépendant fondé sur des valeurs traditionnelles. Cette évolution positive reflète la maturation objective du principe d’égalité entre tous les acteurs des relations internationales".

Les acquis actuels du Vietnam sont le fruit des efforts de générations qui ont surmonté les épreuves, consenti des sacrifices, adopté les réformes et relevé les défis. Toutefois, des risques considérables subsistent : le piège du revenu intermédiaire, la faible productivité du travail, le vieillissement de la population, le changement climatique, les inégalités, les menaces sécuritaires non traditionnelles ainsi que les blocages institutionnels et ceux liés à l’environnement des affaires. Il convient également de lutter résolument contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines et la bureaucratie qui affectent certains fonctionnaires et membres du Parti.

Quatre-vingt-un ans après l’automne 1945, le Vietnam entame une nouvelle phase de croissance. Le pays rationalise son appareil d’État, adopte un modèle d’administration locale à deux niveaux et procède à la fusion de villes et de provinces afin d’améliorer la gouvernance et de rapprocher les autorités des citoyens.

Parallèlement à la réforme administrative, le pays mise sur la science, la technologie et l’innovation tout en développant le secteur privé aux côtés du secteur public. Autant d’atouts essentiels pour une croissance plus rapide et plus durable.

Les prochaines échéances approchent : 2030 n’est plus qu’à quatre ans, et 2045 - année du centenaire de l’indépendance du Vietnam - se profile dans dix-neuf ans. Le XIVe Congrès national du Parti a défini les orientations et les ambitions en matière de développement.

Photo : VNA/CVN

Les deuxième et troisième plénums du Comité central du Parti du XIVe mandat ont jeté les bases de la réforme organisationnelle et de nouveaux modèles de fonctionnement, levant les obstacles, libérant des ressources et créant de nouvelles capacités de développement. L’Assemblée nationale de la 16e législature se prononce sur les grands enjeux. L’objectif est de voir le Vietnam se hisser au rang des grandes puissances mondiales d’ici 2045.

Les prévisions internationales confortent cet optimisme. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le Vietnam deviendra la 32e économie mondiale d’ici 2029. Cette perspective renforce la nécessité de saisir les opportunités, de maintenir le cap et d’agir avec détermination pour concrétiser cette ambition.

L’insurrection générale d’août 1945 a ouvert un nouveau chapitre. Quatre-vingt-un ans plus tard, le Vietnam se trouve au seuil d’une nouvelle transformation : passer du statut de pays en développement à celui de pays développé à revenu élevé. Ce qui relie ces deux automnes, c’est le refus de céder face à l’adversité, conjugué à l’esprit d’autonomie, à la solidarité nationale et à la confiance dans la voie choisie par le Parti et le Président Hô Chi Minh.

Ces valeurs sont renforcées par chaque politique de réforme et chaque élan de développement. Comme l’a déclaré le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm : "Pour surmonter tous les défis, nous devons préserver la solidarité ainsi que l’unité de volonté et d’action, et placer les intérêts de la nation et du peuple au-dessus de tout".

VNA/CVN