La responsabilité et l’action, le meilleur hommage aux générations précédentes

À l’occasion du 81 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont organisé, le 18 août à Hanoï, une rencontre avec les anciens membres du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi qu’avec les membres du Comité central du XIII e mandat qui ne se représentent pas pour le XIV e mandat.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

La cérémonie a également été marquée par la remise de décorations et d’insignes du Parti.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a salué les importantes contributions des anciens dirigeants du Parti et de l’État. Il a souligné que la génération actuelle avait hérité non seulement des acquis, du potentiel et de la position du pays, mais aussi de la détermination, de l’expérience et des tâches restant à accomplir. Cet héritage précieux rappelle également l’honneur et la responsabilité de poursuivre l’œuvre des générations précédentes.

Revenant sur les 81 dernières années, notamment les 40 ans de Renouveau, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam pouvait être fier de l’envergure et des acquis que le Parti, le Président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien ont bâtis au fil des décennies. D’un pays dévasté par la guerre et soumis à l’encerclement et à l’embargo, le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur, profondément intégré à l’économie mondiale, avec une défense et une sécurité renforcées et une position internationale de plus en plus améliorée.

Selon lui, ces acquis sont le fruit de la direction du Parti, de la grande solidarité nationale, ainsi que des contributions et des sacrifices de nombreuses générations. Ils doivent être considérés comme un héritage commun et non comme le mérite d’une seule génération.

Dans un contexte mondial en rapide évolution, le Vietnam a préservé sa stabilité politique, assuré une direction continue et fluide, consolidé l’unité au sein du Parti et le consensus populaire, tout en renouvelant sa pensée et ses méthodes de direction et de gouvernance. Face aux défis à venir, il faut passer résolument des décisions à l’action, de la réorganisation à l’efficacité du fonctionnement et de la volonté politique à des résultats concrets dont la population puisse bénéficier.

Selon Tô Lâm, il faut avant tout maintenir et renforcer la direction globale du Parti, rester fermement attaché à l’objectif d’indépendance nationale et de socialisme, continuer à renouveler les méthodes de direction et à renforcer les capacités de gouvernance et la combativité du Parti.

Photo : VNA/CVN

Il faut en outre continuer à contrôler le pouvoir, lutter résolument contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs, sanctionner strictement les violations tout en protégeant les cadres qui font preuve d’innovation et de créativité dans l’intérêt du pays et du peuple.

Tô Lâm a également insisté sur la nécessité de placer le peuple au centre, en faire le sujet, l’objectif et le moteur de toutes les décisions ; toute politique doit partir de la réalité et des intérêts légitimes de la population, afin que chacun puisse participer et bénéficier équitablement des fruits du développement national.

Il a par ailleurs appelé à renforcer la prise en charge des personnes ayant rendu des services à la nation, ainsi que la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs. Pour lui, rendre hommage aux générations précédentes constitue une responsabilité permanente du Parti, de l’État et de toute la société.

Il faut défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, préserver un environnement pacifique et stable propice au développement et éviter toute passivité ou tout effet de surprise.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a affirmé que la meilleure façon de rendre hommage aux générations précédentes était d’assumer pleinement ses responsabilités et d’agir aujourd’hui, tandis que la plus grande responsabilité envers les générations futures consistait à bâtir des bases solides et à créer de meilleures conditions pour poursuivre le développement du pays.

À cette occasion, Tô Lâm a remis l’Ordre Hô Chi Minh à cinq anciens membres du Bureau politique pour leurs contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. D’autres anciens dirigeants ont également reçu des Ordres de l’Indépendance ainsi que des insignes du Parti récompensant 60, 45, 40 et 35 années d’adhésion.

VNA/CVN