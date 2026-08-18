Le dirigeant Tô Lâm : il faut disposer du potentiel et de la puissance nécessaires pour préserver la paix

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, appelle la Division d’infanterie mécanisée 308 du Corps d’armée 12, relevant du ministère de la Défense, à renforcer sa capacité de combat, à accélérer la modernisation de l’Armée et à contribuer à la défense d’un environnement de paix et de stabilité pour le développement national.

>> Le dirigeant Tô Lâm donne un nouvel élan aux partenariats avec Canberra et Wellington

>> Programme de mise à jour des connaissances pour les membres du XIVe CC du Parti

>> Tô Lâm assigne des tâches à l’Académie d’ingénierie et de technologie de la sécurité

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945) et de la Fête nationale (2 septembre 1945), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire central, s’est rendu, dans l’après-midi du 18 août à Hanoï, à la Division d’infanterie mécanisée 308 du Corps d’armée 12, relevant du ministère de la Défense, pour une visite de travail.

Tô Lâm a salué les réalisations obtenues par les générations d’officiers et de soldats de la Division tout au long de son parcours de construction, de combat et de développement.

Il a souligné que les officiers et soldats de la Division devaient continuer à graver dans leur mémoire les enseignements du Président Hô Chi Minh, préserver et valoriser leur tradition afin de transformer leur fierté en volonté et en action.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Les officiers et soldats d’aujourd’hui devraient rester à l’avant-garde dans l’édification d’une armée révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne ; l’entraînement et la préparation au combat ; l'application des sciences et des technologies, l’innovation et la transformation numérique ; le respect de la discipline et de la loi ; la maîtrise des armes et équipements modernes, ainsi que dans l’accomplissement des trois fonctions de l’Armée : combattre, servir la population et participer à la production.

Tô Lâm a souligné que le monde connaissait aujourd’hui des mutations rapides, complexes et imprévisibles. Le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, avec de grandes ambitions et aspirations.

Pour assurer un développement rapide et durable, il faudrait préserver un environnement de paix et de stabilité. La construction de l’Armée, le renforcement de la défense nationale et la protection de la Patrie exigent donc des réponses nouvelles, plus proactives et plus efficaces.

Le Comité du Parti, le commandement et l’ensemble des officiers et soldats de la Division devraient accorder une attention particulière à l’éducation politique, à l’orientation idéologique afin de renforcer la détermination politique, la confiance dans la direction du Parti et la volonté de combattre. Ils devraient être prêts à accomplir leurs missions dans toutes les situations et contribuer à faire rayonner davantage les valeurs culturelles du "soldat de l’Oncle Hô".

Tô Lâm a appelé à appliquer strictement les principes du centralisme démocratique, de l’autocritique et de la critique, à préserver la solidarité et l’unité et à constituer un corps d’officiers exemplaires par leur détermination, leurs qualités, leurs compétences et leur prestige.

Ceux-ci doivent oser penser, agir, assumer leurs responsabilités et innover dans l’intérêt commun. Dans une unité combattante, plus les difficultés sont grandes, plus les cadres doivent donner l’exemple.

Tô Lâm a indiqué que, puisqu’il s’agit d’une unité d’infanterie mécanisée, la Division devait accorder une attention particulière à la coordination entre les hommes et les armes et équipements, ainsi qu’entre l’infanterie, les véhicules de combat, l’artillerie, la défense antiaérienne et les autres forces.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Il a demandé de créer une percée dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. La Division devrait encourager les recherches, les initiatives et les améliorations techniques, tout en appliquant les technologies numériques au commandement, à la gestion, à l’entraînement et au soutien technique.

L’édification d’une armée régulière et le renforcement de la discipline devraient aller de pair avec l’amélioration des conditions matérielles et spirituelles des soldats.

Tô Lâm a rappelé aux officiers qu’ils devaient être proches des soldats, les comprendre et les aimer, sans tomber dans la bureaucratie. Il faudrait détecter et résoudre les problèmes idéologiques dès leur apparition, afin d’éviter qu’un petit problème ne devienne grave.

La Division devrait enfin maintenir des relations étroites avec les comités du Parti et les autorités locales, renforcer ses liens avec la population et accomplir ses fonctions d’armée au service de la population et d’armée participant à la production.

VNA/CVN