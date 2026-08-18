Promouvoir les relations d’amitié traditionnelle Vietnam - Kirghizistan

Le 17 août, à Bichkek, capitale du Kirghizistan, l’ambassadeur Nguyên Thanh Lê a présenté la copie de ses lettres de créance au vice-ministre kirghiz des Affaires étrangères, Meder Abakirov, marquant ainsi le début de sa mission en tant qu’ambassadeur du Vietnam au Kirghizistan, avec résidence au Kazakhstan.

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Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont salué le développement positif des relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Kirghizistan, notamment depuis la visite officielle au Vietnam du président du Cabinet des ministres kirghiz, Adylbek Kasymaliev, en mars 2025. À cette occasion, les deux diplomates ont convenu d’intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de renforcer les consultations politiques et de mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux conclus.

Sur le plan économique, les deux parties ont estimé que le potentiel de coopération demeurait important, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, des transports, de l’agriculture et du tourisme. Elles ont souligné la nécessité de mieux exploiter l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), de renforcer les liens entre les entreprises et de faciliter l’accès des marchandises aux marchés respectifs.

Le tourisme a été identifié comme un axe de coopération particulièrement prometteur. Le Kirghizistan a exprimé le souhait d’attirer davantage de touristes vietnamiens vers le lac Issyk Kul, ses régions montagneuses et ses stations de sports d’hiver.

Parallèlement, la partie kirghize encourage ses citoyens à visiter les destinations balnéaires et les complexes touristiques du Vietnam. Les deux pays sont ainsi convenus d’étudier les possibilités de renforcer la connectivité aérienne afin de favoriser les échanges entre leurs peuples.

L’ambassadeur Nguyên Thành Lê a affirmé qu’il s’efforcerait de promouvoir un développement toujours plus substantiel et efficace des relations Vietnam - Kirghizstan dans les domaines politique et diplomatique, économique et commercial, de l’investissement, du tourisme et des échanges entre les peuples.

VNA/CVN