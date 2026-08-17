La Police populaire et la diplomatie fêtent leurs Journées traditionnelles

Ces dernières années, le ministère de la Défense, le ministère de la Police et le ministère des Affaires étrangères ont exercé avec efficacité leurs fonctions et responsabilités respectives, notamment dans le cadre du mécanisme de coordination pour l’étude et l’évaluation de la situation ainsi que pour le conseil politique auprès du Parti et de l’État.

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La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont organisé lundi 17 août à Hanoi une rencontre pour marquer le 81e anniversaire des Journées traditionnelles de la Police populaire (19 août 1945 - 2026) et du secteur diplomatique (28 août 1945 - 2026).

Cet événement est honoré par la présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République et secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, du membre du Politburo et Premier ministre Lê Minh Hung, de l’ancien membre du Politburo et ancien Premier ministre Pham Minh Chinh, et du membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Photo : VNA.CVN

Les dirigeants des organismes et unités relevant du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires étrangères, et de certaines localités ont également assisté à cette rencontre.

Le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a remercié le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères pour leur coordination constante, leur soutien et leur étroite coopération, qui ont permis à l’Armée populaire du Vietnam d’accomplir avec succès les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Il a souligné qu’au cours des dernières années, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères avaient exercé efficacement leurs fonctions et responsabilités respectives, notamment en ce qui concerne le mécanisme de coordination pour l’étude et l’évaluation de la situation ainsi que le conseil politique auprès du Parti et de l’État.

Ces ministères ont également joué un rôle central dans la mise en œuvre de la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation, de la Stratégie de sécurité nationale, de la Résolution n°18-NQ/TW du Comité central du Parti du 14e mandat sur l’édification d’une société disciplinée, sûre, civilisée, harmonieuse et développée, ainsi que des résolutions du Politburo sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation et sur la mise en œuvre de la politique étrangère définie lors du XIVe Congrès national du Parti.

Ces efforts, a noté général Phan Van Giang, ont contribué à jeter des bases solides pour permettre au Vietnam d’entrer dans la nouvelle ère de développement national.

VNA/CVN