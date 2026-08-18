Le Vietnam et le Laos échangent sur l’édification et le renforcement de l’appareil d’État

Compte tenu des similitudes entre leurs idéaux et leurs démarches pour bâtir une société nouvelle, l’expérience du Vietnam en matière d’organisation de l’État - notamment le rôle de l’Assemblée nationale en tant qu’organe législatif et de surveillance suprême, chargé de trancher les grandes questions nationales - revêt une grande importance pour le Laos.

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Photo : VNA/CVN

L’Agence nationale de presse lao KPL a publié, le 16 août, un éditorial soulignant l’importance de la coopération entre le Vietnam et le Laos dans l’édification et le renforcement de l’appareil d’État, tout en saluant les contributions marquantes de feu le président de l’Assemblée nationale du Laos, Xaysomphone Phomvihane, au resserrement des liens entre les deux organes législatifs.

Selon l’éditorial, la construction et le renforcement de l’appareil d’État, en particulier des organes législatifs suprêmes, constituent une nécessité urgente tant pour le Laos que pour le Vietnam dans leurs efforts respectifs d’édification et de défense nationales.

Dans ce contexte, les deux pays ont intensifié le partage d’enseignements et d’expériences ainsi que la coopération en matière de construction de l’État et des institutions législatives. Cette coopération repose sur des similitudes historiques, des trajectoires de développement et des idéaux communs, ainsi que sur une confiance mutuelle, formant ainsi un socle solide pour les relations entre le Laos et le Vietnam.

La KPL a souligné que le partage d’expériences est crucial pour rationaliser et renforcer l’appareil d’État, en accroître l’efficacité et l’efficience, et répondre aux exigences de la nouvelle conjoncture. Les deux Partis, les deux États et les deux Assemblées nationales ont par conséquent continué d’approfondir leurs relations étroites et leur coopération grâce à des échanges réguliers d’expériences et à un apprentissage mutuel, dans le cadre du processus de construction et de consolidation des institutions étatiques et des organes législatifs suprêmes.

Pour le Laos, la proclamation de la République démocratique populaire lao (RDPL) le 2 décembre 1975 a fait de la réorganisation de l’appareil d’État une tâche urgente. Compte tenu des similitudes entre leurs idéaux et leurs voies de construction d’une société nouvelle, l’expérience du Vietnam en matière d’organisation de l’État - notamment le rôle de l’Assemblée nationale en tant qu’organe législatif et de contrôle suprême, ainsi qu’en tant qu’institution chargée de trancher les grandes questions nationales - revêt une importance capitale pour le Laos.

L’éditorial a conclu que la collaboration et l’entraide visant à perfectionner l’appareil d’État, ainsi qu’à renforcer les capacités législatives et de surveillance suprême des deux Assemblées nationales, demeureraient une priorité absolue.

Cette démarche répond aux impératifs pratiques de l’édification et de la défense nationales, de la poursuite du socialisme et du processus de renouveau sous la direction des Partis au pouvoir dans chaque pays, tout en contribuant à préserver et à consolider les liens étroits, fidèles et durables unissant les partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam.

VNA/CVN