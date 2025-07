Célébration de la Fête nationale française à Hanoï

Vietnam - France : innovation, partenariat stratégique global et amitié renforcée

La célébration de la Fête nationale française, le 14 juillet à l'ambassade de France à Hanoï, a mis en lumière une coopération franco-vietnamienne d'une dynamique exceptionnelle. Cet événement, empreint de joie et de convivialité, a réuni des représentants des administrations, de la société civile et du monde économique vietnamiens, le corps diplomatique, et une nombreuse communauté française.

Photo : BTC/CVN

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a accueilli les invités pour cette commémoration des 236 ans de la prise de la Bastille et des 235 ans de la Fête de la Fédération, célébrant l'unité nationale autour des valeurs universelles de Liberté, Égalité, Fraternité. La présence de la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Lê Thi Thu Hang, a été saluée comme un témoignage d'amitié et de soutien.

L’événement est aussi une meilleure occasion de revenir sur les événements majeurs survenus depuis la fin de l’année dernière, témoignant de la dynamique coopération bilatérale Vietnam - France, tant au niveau local que central.

Un partenariat stratégique global ancré dans l'amitié

L'année écoulée a été qualifiée d'exceptionnelle pour la relation franco-vietnamienne. Ces derniers temps, des réformes majeures ont été engagées au Vietnam, marquant la "volonté des deux pays de renforcer des liens d'amitié uniques, fruits d'une histoire partagée et d'un engagement indéfectible de la France", a souligné M. Brochet lors de son discours inaugural de la célébration.

La visite à Paris du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en octobre 2024, a donné une nouvelle impulsion à cette relation. Le président Emmanuel Macron et le chef du PCV ont alors décidé d'élever la relation bilatérale au niveau de Partenaire stratégique global du Vietnam. La France est le premier pays européen à bénéficier de ce statut. Mme Thu Hang a souligné que cette reconnaissance illustre "la portée, la confiance politique mutuelle et la volonté commune de nos dirigeants et de nos peuples d'ouvrir une nouvelle ère dans notre relation bilatérale : celle de percées ambitieuses et d'un développement prospère partagé".

La visite d'État du président de la République française au Vietnam du 25 au 27 mai dernier a concrétisé ce partenariat. L'amitié sincère et profonde entre les deux peuples a été symbolisée par la plantation d'un arbre de l'amitié par le président Macron et le SG Tô Lâm, près de la place Ba Dinh.

Mme la vice-ministre a rappelé l'image des "ponts" utilisée par le chef de l’État français pour évoquer les liens entre le Vietnam et la France : des ponts entre passé et présent, d'amitié, culturels, et même familiaux. Elle a ajouté qu'un "nouveau pont solide et durable est en train d'être édifié grâce à la volonté conjointe de nos dirigeants : celui du Partenariat stratégique global".

L'Innovation au cœur des coopérations futures

Ce partenariat s'est traduit par la signature d'une trentaine d'accords lors de la visite d'État, couvrant un large spectre de coopérations. L’ambassadeur de France a mis en avant que des avancées ont été notées dans les transports, avec d'importantes commandes d'Airbus par Vietjet et un investissement de CMA-CGM à Hai Phong. Les entreprises françaises collaborent également sur les projets ferroviaires vietnamiens et la transition énergétique, a-t-il renchéri. D’ajouter également que les secteurs de la santé et de l'agro-alimentaire demeurent des "axes d'excellence", avec notamment l'accord Sanofi-VNVC pour une usine de production de vaccins près d'Hô Chi Minh-Ville.

Photo : BTC/CVN

Une feuille de route ambitieuse vise à intensifier la coopération pour le renforcement des autonomies stratégiques et de la sécurité, le développement durable du Vietnam, et l'accompagnement des efforts pour des ressources humaines plus qualifiées et des projets scientifiques et technologiques de haut niveau. Le discours du président Macron aux étudiants de l'USTH a confirmé l'engagement de la France, avec l'objectif d'"accueillir davantage d'étudiants vietnamiens".

L'année de l'innovation France - Vietnam, lancée lors de la visite présidentielle en partenariat avec le National Innovation Center (Centre national de l’innovation - NIC), offrira de nombreux rendez-vous entre laboratoires de recherche, universités, start-ups et entreprises françaises et vietnamiennes jusqu'à fin 2026. Un pavillon français sera notamment présent à l'événement Innovate Vietnam 2025 début octobre. Mme Thu Hang a également souligné la volonté commune de faire de la science et de la technologie un "nouveau pilier stratégique du partenariat".

Photo : BTC/CVN

Engagement Global et Amitié Pérenne

Face à un contexte international préoccupant, les deux pays ont réitéré leur attachement au multilatéralisme, à la Charte des Nations unies et au respect du Droit international, en particulier la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM). "Nous sommes convaincus que par nos responsabilités internationales et régionales, notre histoire et notre engagement au sein de l'Union européenne et de l'ASEAN, nous pouvons contribuer à ramener la raison et la stabilité dans le monde", a déclaré M. Brochet. Le déplacement du Premier ministre Pham Minh Chinh à Nice en juin 2025 pour la 3e Conférence des Nations unies sur l'Océan et les engagements pris, comme la ratification du Traité BBNJ, ont illustré cet engagement commun pour relever les défis globaux.

L'événement "Balade en France et en francophonie" en mars dernier à Hanoï, qui a attiré 500.000 visiteurs, a témoigné de l'amitié profonde et des affinités culturelles fortes entre les deux peuples. L’ambassadeur a salué l'engagement remarquable des compatriotes et des entreprises françaises pour l'image positive qu'ils donnent de la France.

Pour sa part, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a réaffirmé sa conviction que les relations continueront de s'épanouir, citant le Président Hô Chi Minh : "Le plus cher désir de mon cœur, la préoccupation première du Vietnam, l'aspiration la plus profonde du peuple vietnamien est de réaliser une véritable amitié franco-vietnamienne".

Hông Anh/CVN