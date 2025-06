Lang Son rejoint le réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO

>> Cao Bang : harmonie entre nature, culture et tourisme durable au géoparc mondial UNESCO

>> Le Géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang se prépare à sa réévaluation

Photo : VNA/CVN

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d'Information en France, l'ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a déclaré que la reconnaissance officielle par l'UNESCO du géoparc de Lang Son, situé dans la province septentrionale du même nom, revêtait une signification importante, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement d'un tourisme durable dans la province. Elle permet également à Lang Son d'approfondir son intégration au réseau mondial des géoparcs, favorisant ainsi la coopération et le partage d'expériences en matière de gestion, de conservation et de promotion du patrimoine naturel de l'humanité au service du développement durable.

La diplomate a également affirmé que le géoparc mondial de Lang Son, avec ses valeurs géologiques exceptionnelles, son patrimoine culturel et ses paysages naturels uniques, représente un atout précieux pour le système mondial des géoparcs de l'UNESCO.

Antonio De Sousa Abreu, directeur de la Division des sciences écologiques et de la Terre de l'UNESCO, a déclaré que le Programme mondial des géoparcs vise à promouvoir le développement durable en combinant la conservation des ressources naturelles et le soutien au développement des communautés locales. L'intégration de Lang Son au réseau contribue non seulement à renforcer l'identité régionale, mais aussi à encourager le dialogue entre scientifiques, décideurs politiques, administrateurs, communautés et, surtout, les jeunes, qui peuvent y trouver des opportunités de développement concrètes et significatives.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant avec satisfaction quant à l'engagement proactif du Vietnam, Kristof Vandenberghe, chef de la Section des sciences de la Terre et des géoparcs de l'UNESCO, a exprimé l'espoir que le Vietnam continuera à protéger le patrimoine tout en respectant les traditions locales, qu'il s'agisse du patrimoine géologique ou de la biodiversité, et en travaillant collectivement à la gestion des ressources en eau.

Créé en 2015, le titre de "Géoparc mondial de l'UNESCO" reconnaît le patrimoine géologique d'importance internationale. Le Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO compte actuellement 229 géoparcs répartis dans 50 pays. Ces sites servent les communautés locales en préservant un patrimoine géologique unique, en sensibilisant le public et en promouvant le développement durable.

Le géoparc de Lang Son est le quatrième site du Vietnam à recevoir cette désignation, après le plateau karstique de Dông Van (désigné en 2010), le géoparc de Non Nuoc Cao Bang (2018) et le géoparc de Dak Nông (2020).

VNA/CVN