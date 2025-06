Les reliques de Bouddha rentrent en Inde après un voyage au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La cérémonie a réuni un grand nombre de dignitaires bouddhistes, de moines, de nonnes et de fidèles. Dà Nang est la dernière étape du voyage historique des reliques sacrées au Vietnam, du 2 mai au 2 juin.

Le vénérable Thich Thanh Nhiêu, vice-président permanent du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam, a prié pour la paix dans le monde et a appelé chacun à s’unir pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Il a également souhaité un Vietnam prospère et pacifique.

Selon le Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam à Dà Nang, la présence des reliques de Bouddha dans différentes provinces et villes du Vietnam au cours du mois dernier constitue un événement religieux majeur et une bénédiction spirituelle rare.

"Les reliques de Bouddha ont une valeur hautement symbolique. Elles sont considérées comme la manifestation physique du Bouddha lui-même. Le gouvernement indien a pris des précautions très strictes et a élaboré des plans détaillés pour assurer leur sécurité à l’étranger", a déclaré Abhijit Halder, directeur général de la Confédération bouddhiste internationale (IBC).

"Pour les Vietnamiens, c’est une occasion rare et sacrée de voir les reliques, comme si Bouddha venait lui-même visiter le pays pour le Vesak", a-t-il indiqué.

Après leur arrivée à Hô Chi Minh-Ville depuis l’Inde, reliques de Bouddha, trésor sacré de l’Inde, ont été transportées au 2e campus de l’Académie bouddhique du Vietnam, lieu principal de la célébration de la Journée du Vesak 2025 des Nations unies, qui s’est tenu du 6 au 8 mai dans la mégapole du Sud sur le thème "Unité et inclusion pour la dignité humaine : perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable".

Les reliques sacrées seront ensuite exposées à la pagode Thanh Tâm (Hô Chi Minh-Ville), au site touristique national de Nui Bà Den (province de Tây Ninh au Sud), à la pagode Quan Su (Hanoï), à la pagode Tam Chúc (province de Hà Nam au Nord), à la pagode Bai Dinh (province de Ninh Binh au Nord) et à la pagode Phuc Son (province de Bac Giang), où les fidèles pourront venir se recueillir du 2 mai au 2 juin.

Retour en Inde le 2 juin

Le vénérable Pelwatte Seewalee Thero, secrétaire général de la Maha Bodhi Society of India, a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple vietnamiens pour le voyage d’un mois des reliques sacrées de Bouddha à travers le pays.

Lundi 2 juin à 16h00, les reliques de Bouddha sont arrivées à l’aéroport international de Dà Nang pour prendre leur vol de retour vers l’Inde.

La célébration de la naissance, de l’état d’illumination et du décès de Bouddha remplit de joie les bouddhistes, où qu’ils se trouvent, car elle est pour eux l’occasion de glorifier son message de compassion et de dévouement au service de l’humanité. Reconnue par les Nations unies en 1999 comme journée culturelle et religieuse internationale, cette fête est devenue un symbole de paix, de compassion et de sagesse.

VNA/CVN