Le PM préside une visioconférence nationale sur le logement social

Photo : VNA/CVN

Le 1er juin, le gouvernement a publié la résolution 155/NQ-CP, visant à mettre en œuvre la résolution 201/2025/QH15 de l'Assemblée nationale. Cette dernière constitue un cadre important pour promouvoir le développement du logement social à travers des mécanismes adaptés aux réalités locales.

En 2023, le Premier ministre avait approuvé le projet de construction d’au moins un million de logements sociaux destinés aux personnes à faibles revenus et aux ouvriers des zones industrielles sur la période 2021–2030.

D’après les données présentées lors de la conférence, à ce jour, quelque 9.737 hectares de terrain ont été alloués à la construction de logements sociaux dans tout le pays. Dans le cadre du projet d’un million de logements sociaux, 686 projets ont été lancés, représentant près de 628.000 unités. Le taux de projets déjà achevés ou en cours de construction atteint actuellement 51 % de l’objectif fixé à l’horizon 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l'amélioration continue du cadre juridique encadrant le développement du logement social, dont l'objectif est d'assurer un logement décent et accessible à tous. Cependant, il a fortement insisté sur la nécessité d'une participation active et concertée des ministères, des différents secteurs, et surtout des comités du Parti et des autorités locales pour que cette politique se traduise par des résultats concrets.

Il a mis en garde contre toute tentative d’exploitation des politiques préférentielles du Parti et de l’État à des fins personnelles, déclarant qu’aucune organisation ni aucun individu ne devait tirer profit de manière illégitime des mesures en faveur du logement social.

Le chef du gouvernement a exhorté les responsables des ministères, des services et des localités à se concentrer sur les discussions et à définir clairement les tâches nécessaires à la mise en œuvre urgente et efficace des résolutions. Il a particulièrement insisté sur l'importance de l'allocation budgétaire, de la mobilisation des ressources, de la résolution des questions foncières et de l'orientation stratégique dans l'exécution des projets.

VNA/CVN