Investissements américains en hausse à HCM-Ville : cap sur la tech et l’innovation

Une haute délégation du groupe Trump, venu des États-Unis, a récemment eu une séance de travail avec les autorités de Hô Chi Minh-Ville et a mené une étude à Thu Thiêm, afin d’identifier un emplacement propice pour le projet Trump Tower. Ce dernier comprendra un complexe de centres commerciaux, d’appartements de luxe, d’hôtels 5 étoiles et de bureaux à louer.

Photo : Lê Toan/CVN

Depuis le début de l'année 2025, Hô Chi Minh-Ville a vu affluer de nombreuses entreprises américaines désireuses d'explorer les opportunités d'investissement et de proposer des projets.

Selon le Comité de gestion du Saigon Hi-Tech Park (SHTP), plus de dix délégations d'investisseurs, tant nationales qu'étrangères – et parmi elles plusieurs américaines – ont été accueillies pour étudier les perspectives d'investissement. L'intérêt est diversifié : la société Omega se penche spécifiquement sur le secteur des puces électroniques, tandis que Quantum Systems envisage des investissements significatifs dans les biotechnologies.

Récemment, de nombreuses entreprises américaines ont activement soumis des projets d’envergure à Hô Chi Minh-Ville. Par exemple, le groupe Smart Tech a présenté au Comité populaire municipal un dossier proposant d’investir dans une usine de batterie de stockage sur une superficie comprise entre 10 et 50 hectares, pour un investissement total estimé entre 340 et 850 millions de dollars. Le groupe prévoit de lancer le projet dès 2025 ou dès la livraison du terrain.

Développement des ressources humaines en IA

Le secteur des centres de données attire également une grande attention. Le groupe Evolution (membre du fonds d’investissement Warburg Pincus) a ainsi proposé un projet de centre de données de 36 MW, pour un investissement d’environ 305 millions de dollars. Le groupe Eaton a, lui aussi, soumis au Comité populaire une proposition d’investissement dans un centre de données.

Le groupe NVIDIA, géant mondial de l’intelligence artificielle (IA), et Hô Chi Minh-Ville sont en cours de négociation d’un plan de coopération global. Les principaux axes comprennent la création d’une antenne du centre de recherche et développement (R&D) à Hô Chi Minh-Ville, le développement des ressources humaines en IA, la mise en œuvre du programme de bourses Jen-Hsun Huang, un programme de formation en IA, ainsi que la construction d’un centre de calcul haute performance et d’un centre d’excellence en IA.

Selon un rapport du Département des sciences et technologies de la ville, un accord de coopération devrait être signé début juin 2025 en présence d’un haut représentant de NVIDIA.

Hô Chi Minh-Ville réunit toutes les conditions propices au développement du secteur de l'intelligence artificielle (IA), selon Keith Strier, vice-président du groupe NVIDIA. Il a récemment évalué le potentiel de coopération en matière d'investissement dans la ville.

Keith Strier a particulièrement souligné la capacité de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville à former les ressources humaines essentielles à ce domaine. Selon lui, outre les ressources humaines, la ville bénéficie d'un écosystème d'entreprises opérant dans les technologies de l'information et les semi-conducteurs, doté des capacités requises pour intégrer immédiatement ce secteur.

L’afflux de propositions d’investissement émanant des entreprises technologiques américaines est un signal positif, témoignant du fort attrait de la ville pour les flux de capitaux de haute qualité, notamment dans les secteurs de la technologie et de l’immobilier. Toutefois, pour continuer d'attirer les investissements dans les industries de pointe, Hô Chi Minh-Ville doit se concentrer sur plusieurs axes stratégiques.

La ville doit d'abord améliorer continuellement son climat d'investissement pour le rendre encore plus attractif. Ensuite, il est crucial de renforcer la qualité de ses infrastructures, qui sont fondamentales pour le développement des entreprises technologiques. Enfin, et surtout, Hô Chi Minh-Ville doit intensifier la formation de ressources humaines qualifiées, facteur clé du succès pour les industries de haute technologie..

VNA/CVN