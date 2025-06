Hô Chi Minh-Ville

Environ 50.000 élèves participent à la campagne de bénévolat "Fleurs de flamboyant rouges"

Le 1 er juin 2025, au lycée Trân Khai Nguyên (5 e arrondissement), la cérémonie d’ouverture de l’été et le lancement de la 20ᵉ édition de la campagne de bénévolat "Fleurs de flamboyant rouges" ont eu lieu dans l’enthousiasme général. Organisé par le Comité de pilotage des activités estivales de la ville et l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, l’événement a attiré des milliers d’élèves, de jeunes bénévoles et de militants, marquant le début d’un été dynamique, créatif et empreint de solidarité à Hô Chi Minh-Ville.

>> Fête pour l’enfance 2025 : un été de créativité, de jeux et d’apprentissage à Hoa Lư

>> Les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville rencontrent et écoutent les enfants

>> Un été sur les planches : le théâtre retombe en enfance

Placée sous le thème "Fiers de 20 saisons flamboyantes - Expérience et croissance", l’édition 2025 de la campagne "Fleurs de flamboyant rouges" est bien plus qu’un simple programme estival. Elle offre un terrain propice à l’engagement des lycéens dans des actions concrètes au service de la communauté et contribue à former une nouvelle génération de jeunes cadres dynamiques et engagés.

Cette année, la campagne prévoit de mobiliser environ 50.000 jeunes bénévoles, avec de nombreuses activités ancrées dans la vie sociale et éducative de la ville.

S’exprimant lors de la cérémonie, Trân Thi Diêu Thúy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et cheffe du Comité de pilotage des activités estivales, a souligné : "La campagne Fleurs de flamboyant rouges n’est pas seulement un espace d’action pour les jeunes, c’est aussi un environnement éducatif où ils peuvent forger leur personnalité et grandir à travers des gestes solidaires".

Diversité de contenus

Pour cet été, Hô Chi Minh-Ville déploie six groupes d’activités et dix thématiques par semaine, organisés de manière synchronisée du niveau municipal jusqu’aux quartiers et communes, sous le thème global "Fiers de la ville de l’Oncle Hô". Une attention particulière est accordée aux activités locales dans les quartiers, afin de créer un environnement estival convivial, sécurisé et enrichissant pour les enfants.

Les établissements scolaires sont invités à ouvrir leurs portes pendant l’été, en coordination avec les organisations de jeunesse locales, pour accueillir les élèves dans des activités parascolaires ludiques et éducatives. Les lycéens participeront en particulier aux actions de la campagne "Fleurs de flamboyant rouges", axées sur le bénévolat, le développement de compétences sociales et l’éducation citoyenne.

L’événement a également marqué le lancement de la journée d’action spéciale "Les volontaires au service des enfants", visant à soutenir les enfants défavorisés vivant dans les foyers d’accueil, maisons ouvertes et quartiers populaires.

Des activités concrètes et solidaires

Dans le cadre de la campagne, l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires mettront en œuvre des actions concrètes telles que la mise en place de 20 "coins d’études numériques" pour les élèves en difficulté dans les lycées et les centres de formation professionnelle.

La campagne prévoit également d’organiser 20 forums sur le thème "Construire de belles amitiés - Dire non à la violence scolaire", la création de 150 équipes d’alphabétisation numérique, ainsi que des séances de formation au numérique, aux langues étrangères et aux compétences de vie pour au moins 15.000 jeunes et habitants. Ces actions visent à doter les jeunes des compétences nécessaires pour s’adapter à la société numérique actuelle.

Mobiliser la communauté pour un développement global

Afin de garantir la sécurité et l’efficacité des activités estivales, Mme Diệu Thúy a appelé à une collaboration étroite entre les Services municipaux de la santé, de l’éducation, de la culture… pour organiser des cours de natation, de premiers secours, de prévention des incendies, entre autres, afin de garantir un environnement estival sain et sécurisé.

Elle a également souligné l’importance de mobiliser les ressources sociales pour prendre soin des enfants en situation difficile et encourager l’implication des familles dans les activités estivales, transformant ainsi le foyer en un espace d’éducation complémentaire.

Une vague d’initiatives à travers la ville

Dès la cérémonie de lancement, de nombreuses activités ont été organisées simultanément dans le 5ᵉ arrondissement et d'autres quartiers de la ville. Parmi celles-ci, "Le rêve de Thúy" avec la remise de cadeaux "Soutien aux tournesols" en faveur des enfants atteints de cancer à l’hôpital pédiatrique Nhi Đồng 2; la cérémonie d’admission de nouveaux membres de l’Union pour les jeunes volontaires du lycée Hùng Vương; ainsi que l’ouverture des "Journées de la littérature et des arts pour les enfants de Hô Chi Minh-Ville 2025", offrant un espace d’expression artistique pour les plus jeunes.

En clôturant la cérémonie, Trần Thị Diệu Thúy a adressé un message d’espoir: "Je souhaite que cette génération de jeunes volontaires poursuive avec enthousiasme la tradition des 20 ans de la campagne, qu’elle s’illustre par sa créativité, son esprit de service et sa volonté de diffuser des valeurs humanistes".

Vingt années - l’étape marquante d’un long parcours. Grâce à leur jeunesse, leur dévouement et leur énergie, les jeunes de la campagne "Fleurs de flamboyant rouges" continueront d’illuminer chaque été de Hô Chi Minh-Ville, portant fièrement le nom de l’Oncle Hô. L’été 2025, saison de découvertes, d’engagement et de croissance, est désormais officiellement lancé.

Texte et photos : Quang Châu/CVN