Le PM met en garde contre les abus des politiques de logement social

S’exprimant lors de l’événement destiné à examiner l’état d’avancement de la résolution de l’Assemblée nationale sur le pilotage de certains politiques et mécanismes spécifiques pour le développement du logement social, il a réaffirmé l’engagement du Parti et de l’État à garantir un logement abordable à tous les citoyens, en particulier aux groupes défavorisés et vulnérables.

Selon le chef du gouvernement, le cadre juridique du développement du logement social est de plus en plus complet, ce qui permet de remédier aux goulots d’étranglement et d’améliorer l’accessibilité financière. La concrétisation de ces politiques nécessite une coordination étroite entre les ministères, les agences et, en particulier, les autorités locales.

Il a appelé à une approche ciblée pour garantir les allocations budgétaires, mutualiser les ressources, résoudre les problèmes fonciers et fournir des orientations claires pour leur mise en œuvre. Cela exige une grande détermination, des mesures drastiques et une délimitation claire des responsabilités, des échéanciers, des résultats et des pouvoirs de mise en œuvre.

Le gouvernement a soumis la Loi sur le logement, la Loi sur les activités immobilières et la Loi foncière à l’Assemblée nationale pour examen, et a également promulgué 25 décrets et 22 résolutions sur le logement social. Le Premier ministre a publié 12 directives, décisions et dépêches, et présidé de nombreuses réunions pour faire avancer le développement du logement social.

Une réalisation marquante de cet effort a été l’approbation par le Premier ministre, en 2023, d’un programme visant à construire au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faibles revenus et les travailleurs des zones industrielles sur la période 2021-2030.

Ce projet a déjà progressé, quelque 9.737 hectares de terrain ont été alloués à la construction de logements sociaux dans tout le pays. Nombre d’emplacements sont stratégiquement situés à proximité des centres-villes et des zones industrielles, garantissant l’accès aux infrastructures essentielles.

Dans le cadre du projet d’un million de logements sociaux, 686 projets ont été lancés à l’échelle nationale, représentant près de 628.000 logements. Le taux de projets déjà achevés ou en cours de construction atteint actuellement 51% de l’objectif fixé à l’horizon 2025.

