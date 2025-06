La Suisse soutient le développement durable du Vietnam

Dans l’après-midi du 29 mai, l’ambassade de Suisse au Vietnam a organisé un événement marquant les 35 ans de coopération au développement entre le Vietnam et la Suisse, et a présenté le programme de coopération pour la période 2025-2028.

Les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse ont été établies en 1971. Depuis, la coopération bilatérale s’est développée de manière globale dans tous les domaines, de la diplomatie à la politique, en passant par l’économie et le commerce.

Selon Thomas Gass, ambassadeur de Suisse au Vietnam, depuis 1991, les aides publiques au développement (APD) suisses en faveur du Vietnam ont progressivement évolué, passant de la réduction de la pauvreté à la promotion du développement économique durable. Au cours de ces 34 dernières années, la Suisse a accordé au Vietnam un total de 650 millions de francs suisses (environ 800 millions de dollars).

L’ambassadeur Thomas Gass a affirmé que la relation Vietnam - Suisse, forte de plus de trois décennies, s’est intensifiée et diversifiée. Cet événement constitue une occasion pour les deux pays de revenir sur leur coopération, de mesurer la confiance mutuelle, les objectifs communs ainsi que les résultats concrets ayant forgé ce partenariat solide.

Faisant le bilan du programme de coopération au développement entre les deux pays, l’ambassadeur a souligné que la Suisse a accompagné le Vietnam dans le renforcement de son cadre juridique, contribuant à accroître la sécurité des services financiers, à promouvoir les exportations durables, à améliorer la planification urbaine et à créer un environnement favorable aux entreprises.

Notamment, les activités de promotion commerciale menées dans le cadre du programme de coopération ont soutenu plus de 60 organisations d’accompagnement des entreprises et permis à plus de 10.000 entreprises de mettre en œuvre des initiatives d’innovation et de production axées sur la durabilité.

Par ailleurs, le programme a encouragé la réussite de 2.018 start-up vietnamiennes ayant levé un total de 124 millions de francs suisses ; près de 500.000 PME ont bénéficié de prêts pour un montant cumulé de 33 milliards de dollars, grâce à des mécanismes de financement liés à l’innovation.

L’ambassadeur Thomas Gass a souligné que ces résultats ont permis au Vietnam de progresser et de devenir un exemple en matière de développement économique et commercial dans la région.

Le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuân, a estimé que ces résultats ne se résument pas à des chiffres, mais reflètent l’esprit de coopération sincère et durable entre les deux nations.

Il a ajouté que l’élévation du partenariat Vietnam - Suisse à Davos en janvier 2025 place la coopération bilatérale à un niveau d’exigence supérieur. Il a ainsi exprimé l’espoir que le programme de coopération pour la période 2025-2028 permettra de concrétiser les engagements et attentes des dirigeants des deux pays, ouvrant une nouvelle phase de coopération et de développement.

Bùi Huy Son, chef du Département de la planification, des finances et de la gestion des entreprises au ministère de l’Industrie et du Commerce (deuxième à partir de la gauche), a pris la parole sur la coopération commerciale bilatérale

S’agissant de l’impact du programme de coopération 2025-2028 sur les échanges commerciaux, Bùi Huy Son a souligné que les deux pays cheminaient ensemble dans l’intégration économique et commerciale.

Le gouvernement suisse a constamment soutenu l’adhésion du Vietnam à l’OMC, coopéré avec le ministère vietnamien dans les projets de promotion des exportations et du commerce, notamment à travers la mise en place d’un mécanisme de dialogue public-privé pour le développement du secteur privé.

"Les activités de soutien de la Suisse ont contribué à faire du Vietnam l’une des 20 premières économies mondiales en matière de commerce et d’attractivité pour les investissements étrangers", a-t-il souligné.

Stimuler l’innovation des entreprises vietnamiennes

Poursuivant ces résultats, le gouvernement suisse continuera d’accompagner le Vietnam dans sa transition vers une économie à revenu élevé et résiliente. Dans cette optique, le Secrétariat d’État à l’économie de la Confédération suisse (SECO) consacrera un budget de 50 millions de dollars pour la période 2025-2028.

Ce programme quadriennal portera sur trois domaines clés : la promotion du commerce durable et de l’innovation ; le renforcement de la finance publique et privée durable ; et le développement industriel et urbain adapté au changement climatique.

Sibylle Bachmann, cheffe de la coopération à l’ambassade de Suisse, a précisé que, pour atteindre cet objectif, la Suisse soutiendra les secteurs exportateurs vietnamiens afin qu’ils répondent aux normes durables et accèdent ainsi à des marchés de haut niveau.

"Le renforcement de l’innovation et la promotion de l’entrepreneuriat permettront au secteur privé vietnamien de rehausser sa compétitivité mondiale grâce à des produits durables", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, les priorités du programme 2025-2028 s’inscrivent dans les domaines où l’expertise suisse peut faire la différence.

L’ambassadeur Thomas Gass a insisté : "Ce nouveau programme s’appuie sur le savoir-faire suisse et traduit l’engagement fort de la Suisse à accompagner le Vietnam dans son objectif de devenir un pays à revenu élevé et résilient d’ici 2045, tout en atteignant la neutralité carbone d’ici 2050. Les priorités du programme sont parfaitement alignées avec les orientations de développement du Vietnam et contribueront concrètement à l’ouverture d’une nouvelle ère de développement".

Il a ajouté que les priorités de coopération de la Suisse étaient également en cohérence avec les lignes directrices et les politiques de développement du Parti et de l’État vietnamiens, notamment la promotion du secteur privé. La Suisse réaffirme son engagement à demeurer un partenaire fiable du Vietnam à l’avenir.

