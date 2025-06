Huê pose ses empreintes vertes et nettoie la mer de plastique

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin) et de la Semaine de la mer et des îles du Vietnam (1 er au 8 juin), plus d’un millier de volontaires se sont mobilisés sur les côtes de Huê le 1 er juin pour participer à l’événement "Huê Plogging 2025".

Huê, une ville verte résolument engagée

En tant que "ville verte nationale" et "ville écologiquement durable de l’ASEAN", Huê s’est fortement engagée ces dernières années dans la protection de l’environnement, le verdissement des zones urbaines, le développement du tourisme durable, et le traitement efficace des déchets et des eaux usées.

La ville s’est imposée non seulement comme ville du patrimoine culturel, mais aussi comme un écosystème doté de paysages respectueux de l’environnement, d’un espace urbain propre et verdoyant, d’un développement durable, aidant les habitants à vivre en harmonie avec la nature, écrivant ensemble l’histoire d’une ville du patrimoine vert.

Lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire municipal de la ville de Huê, Phan Quy Phuong, a appelé les services publics, syndicats, entreprises et citoyens à agir concrètement pour lutter contre la pollution plastique, améliorer la qualité de l’environnement, protéger la santé publique et préserver la biodiversité.

L’appel vise aussi à promouvoir des modes de vie durables, des habitudes de consommation responsables, et à renforcer les engagements environnementaux et climatiques de la ville.

Des milliers de pas pour une mer propre

La marche de ramassage des déchets "Huê Plogging 2025" s’est tenue simultanément à plusieurs endroits : la plage de Vinh Thanh, An Hai (chef-lieu de Thuân An), la lagune de Chuôn (commune de Phu An), ainsi que le village de pêcheurs de Ngu My Thanh et le quai de Con Toc (commune de Quang Loi).

Avec le slogan "Pas verts, mer sans plastique", l’événement est non seulement un événement sur l’environnement, mais aussi une activité expérientielle aux retombées sociales positives.

Participants au programme, citoyens, jeunes volontaires, fonctionnaires, étudiants et touristes ont pratiqué des activités telles que la marche/le jogging pour ramasser les déchets, l’aviron pour ramasser les déchets, et des ateliers mettant à l’épreuve la force physique et les connaissances liées à la protection de l’environnement, comme "Sauver les mouettes" et "Sauver les coraux".

"Huê Plogging 2025" s’inscrit dans le cadre du projet "Huê – la ville au Centre du Vietnam déterminée à réduire le plastique", soutenu par le WWF-Norvège par l’intermédiaire de WWF - Vietnam.

L’événement est coorganisé par WWF-Vietnam, le Département municipal de l’agriculture et de l’environnement, le Centre de supervision urbaine intelligente de Huê et l’Union des jeunes de la ville.

Il s’agit de la troisième édition du programme. Après deux premières éditions rassemblant quelques centaines de participants, celle de 2025 a réuni près de 1.000 personnes.

Selon le comité d’organisation, plus de 3,2 tonnes de déchets, majoritairement plastiques, ont été collectées. À la lagune de Chuôn (commune de Phu An), environ 10 tonnes de lentilles d’eau ont également été enlevées, améliorant ainsi la qualité de l’eau et réduisant la pollution biologique. Sur la plage de Vinh Thanh, site principal du programme, plus de 1,2 tonne de déchets a été ramassée.

Hoàng Ngoc Tuong Vân, cheffe du projet "Huê - la ville au Centre du Vietnam déterminée à réduire le plastique", a déclaré : "À la suite au succès des deux premières éditions, l’événement de 2025 a laissé une forte impression dans le cœur des habitants de l’ancienne citadelle".

"Nous espérons qu’il se développera à grande échelle, contribuant ainsi à sensibiliser et à faire évoluer les comportements, non seulement des habitants de Huê, mais aussi des touristes, en matière de réduction de l’utilisation du plastique, de dépôt des déchets au bon endroit et de préservation de la beauté naturelle de la mer et des lagunes de Huê", a t-elle souligné.

L’esprit de "marcher pour ramasser les déchets" - le sport, l’écologie et l’éducation deviennent peu à peu les piliers de la stratégie de réduction du plastique de la ville.

À cette occasion, le Comité populaire de la ville de Huê a offert 40 poubelles pour la collecte des déchets recyclables installées dans l’espace public dans cinq communes côtières de la ville.

De son côté, le Commandement de la Région militaire IV a remis une maison du cœur d’une valeur de 80 millions de dongs à l’adjudant Hô Van Tu en service au Régiment 19 de la Division 968.

Par ailleurs, le comité d’organisation a offert des drapeaux nationaux, des gilets de sauvetage et des cadeaux à dix familles de pêcheurs, ainsi que des bourses d’études à dix élèves démunis de la commune de Vinh Thanh, district de Phu Vang.

