La famille en fête au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam

>> Hanoï renforce la promotion des produits OCOP pour élargir son marché

>> Le Festival des fruits du Sud 2025 attire un grand nombre de visiteurs

>> La cuisine et la culture vietnamiennes présentées au bazar international au Brésil

Photo : CTV/CVN

Ces événements s’inscrivent dans le cadre de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin 2025), placée sous le thème "Famille heureuse, nation prospère". L’objectif est de mettre à l’honneur les valeurs culturelles et humanistes profondément enracinées dans la famille vietnamienne, tout en encourageant les foyers à construire une vie familiale harmonieuse, égalitaire, progressiste et épanouie.

Par ailleurs, les activités régulières en semaine et les programmes du week-end seront maintenus et renforcés. Ils visent à présenter la culture, les us et coutumes des différentes communautés ethniques, à travers des expériences immersives proposées dans la "Maison commune" - un espace dédié à la représentation des 54 ethnies du Vietnam. Ces activités visent à favoriser l’échange, la cohésion interethnique ainsi que le lien familial, en particulier pour les visiteurs venus en famille.

Les animations prévues en juin mobiliseront plus de 100 représentants issus de 16 ethnies réparties dans 11 provinces différentes, actifs quotidiennement au Village. En outre, 25 membres de l’ethnie M’nông de la province de Binh Phuoc viendront spécialement participer les 21 et 22 juin.

Un programme consacré aux M’nông de Binh Phuoc

Le point d’orgue de ce mois sera la reconstitution de la Fête communautaire Tâm r'nglắp bon, une célébration traditionnelle de l’ethnie M’nông de Binh Phuoc. Il s’agit d’un rituel singulier organisé lorsque la communauté souhaite renforcer ses liens avec d’autres groupes ethniques, par l’intermédiaire des chefs de village et des personnalités respectées.

Photo : CTV/CVN

Le programme folklorique intitulé "L’écho des M’nông - La vitalité de la grande forêt" comprendra des représentations mettant en valeur la richesse culturelle des M’nông de Binh Phuoc : musiques jouées sur des instruments traditionnels emblématiques, comme les lithophones ou les gongs, mais aussi un défilé de costumes ethniques intitulé "Couleurs éclatantes du basalte", où seront présentées des tenues revisitées à partir des textiles traditionnels, accompagnées de bijoux et d’accessoires artisanaux.

Le programme consacré aux M’nông de Binh Phuoc comprendra également : des expositions de photos, d’objets, de costumes et d’instruments de musique ; la présentation de produits OCOP (programmes "Un produit - Une commune"), d’articles touristiques, de métiers artisanaux comme le tissage et la vannerie ; des démonstrations et initiations aux chants, danses, musiques et savoir-faire traditionnels ; et enfin, la découverte de la gastronomie locale typique de l’ethnie M’nông.

En complément de cette mise en lumière de la culture et du tourisme de Binh Phuoc, les autres communautés ethniques présentes quotidiennement au Village proposeront des animations telles que "J’aime mon village des Hauts pateaux", ou encore "Joie et fête en famille", avec au programme : des jeux traditionnels, des démonstrations d’instruments de musique ethniques, la découverte de l’artisanat, et la dégustation de plats typiques comme : riz gluant cuit à la vapeur, poulet au bambou, légumes cuits, poisson grillé, spécialités à base de porc, riz gluant coloré, etc.

NDEL/VNA/CVN