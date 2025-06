Les Casques bleus vietnamiens apportent la joie aux enfants du Soudan du Sud

Au Soudan du Sud, la Journée mondiale de l’enfance prend une dimension particulière. Dans ce pays encore marqué par les séquelles de la guerre, les Casques bleus vietnamiens ont choisi de semer l’espoir en offrant fournitures scolaires et petits cadeaux aux élèves les plus assidus.

Photo : VOV/VNA/CVN

Alors que le 1er juin, La Journée mondiale de l’enfance, est l’occasion dans de nombreuses régions du monde de célébrer les promesses de l’avenir, dans d’autres, la joie des enfants peine encore à se faire entendre. Au Soudan du Sud, pays meurtri par des années de guerre civile, la paix reste fragile, et l’enfance, une condition vulnérable. C’est dans ce contexte que les Casques bleus vietnamiens déployés au sein de la Mission des Nations unies ont choisi de consacrer ce jour symbolique à un geste simple mais essentiel : rendre le sourire aux enfants.

À Bentiu, dans le nord du pays, un camp de protection des civils (IDP camp) accueille plus de 120.000 personnes déplacées. C’est là que se dresse l’école primaire de Banpa, l’une des rares encore en activité.

Surpeuplée, précaire, privée de lumière et d’équipements, elle demeure pourtant un espace de résistance éducative, avec plus de 2.200 enfants entassés dans des salles de fortune, sans porte ni ventilateur, avec pour seul mobilier quelques bancs de bois.

Face à cette réalité, les militaires de l’Hôpital de campagne de niveau 2 numéro 6 du Vietnam, déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix, ont initié une action humanitaire à hauteur d’enfant.

Fournitures scolaires, cahiers, stylos, tableaux… mais aussi 250 petits cadeaux offerts aux élèves les plus assidus. Une attention modeste en apparence, mais d’une valeur symbolique immense dans un contexte où tout manque. Un acte de solidarité directe, qui conjugue tendresse, dignité et sens de la transmission. Gabriel Gatduel, directeur de l’établissement, a salué ce soutien venu de loin: "Nous exprimons notre profonde reconnaissance à l’égard des forces vietnamiennes de maintien de la paix présentes au Soudan du Sud. Leur contribution, notamment dans le domaine de l’éducation, revêt une importance capitale pour notre pays. Grâce à ce soutien, nos enfants peuvent accéder au savoir, découvrir la lecture, l’écriture, et entrevoir un avenir meilleur. Nous vous remercions sincèrement pour cet engagement généreux."

Photo : VOV/VNA/CVN

Au-delà du matériel, les Casques bleus vietnamiens ont aussi agi pour la santé publique. Dans un camp où le choléra reste une menace latente, ils ont distribué des produits d’hygiène, dispensé des formations à la prévention sanitaire, et réaffirmé une vérité souvent oubliée: qu’apprendre à se laver les mains peut, dans certaines régions, être un acte de survie.

Parmi les Casques bleus vietnamiens déployés au Soudan du Sud, la lieutenante Dô Thi Diêu Huyên, plus jeune officier féminine de l’Hôpital de campagne de niveau 2 numéro 6, témoigne avec émotion des conditions de vie des enfants qu’elle rencontre chaque jour. L’accès à l’eau potable, à l’alimentation, aux soins médicaux et à l’éducation demeure gravement insuffisant dans cette région. Beaucoup d’enfants ici n’ont ni chaussures, ni cartables. Certains n’ont jamais tenu une bande dessinée, jamais essayé de colorier. La Journée mondiale de l’enfance, pour eux, reste un concept lointain.

"Ce que nous emportons de chaque mission, c’est le souvenir d’un rire d’enfant, d’un regard allumé. Ce sont des instants fragiles, mais ils donnent sens à notre présence", partage Diêu Huyên.

Photo : VOV/VNA/CVN

Depuis 2014, le Vietnam s’est peu à peu imposé comme un acteur responsable au sein des missions onusiennes. Jusqu’en mai 2025, plus de 1.100 officiers et militaires vietnamiens participent à des opérations en République centrafricaine, à Abyei, et au Soudan du Sud ainsi qu’au siège des Nations unies à New York. Au cœur de cet engagement, une constante: le lien entre technicité et humanisme, entre rigueur militaire et fraternité active.

Le général de brigade Pham ManhThang, directeur du Département vietnamien de maintien de la paix, le résume: "Nos hôpitaux de campagne ne sont pas seulement bien notés pour leur professionnalisme. Ils sont aussi des lieux où la responsabilité morale se traduit par des actes concrets."

Au milieu de cette terre africaine au soleil ardent et aux conditions difficiles, la présence des soldats vietnamiens allume l’espoir et apporte la joie dans les yeux des enfants du Soudan du Sud. Dans un écho touchant, on peut entendre les enfants de l’école primaire de Banpa crier joyeusement: "J’aime le Vietnam!"

VOV/VNA/CVN