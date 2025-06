Chirurgie gratuite pour des enfants souffrant de la fente labio-palatine à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Avant les opérations, près de 60 enfants ont bénéficié d'un dépistage à l'Hôpital général du district de Ba Vi. Beaucoup d'entre eux venaient de régions reculées et de familles défavorisées. En plus des fentes labiales et palatines congénitales, le programme ciblait également d'autres malformations faciales, telles que le ptosis congénital (pour les enfants de plus de 5 ans), la polydactylie (doigts ou orteils supplémentaires), les hémangiomes, les tumeurs pigmentées et les malformations auriculaires.

Le Dr Nguyên Ngoc Vinh, directeur adjoint de l'Hôpital général du district de Ba Vi, a souligné la forte portée humanitaire de cette action, qui offre un nouvel espoir aux enfants touchés.

L'hôpital a mis en place des zones d'accueil, de dépistage et des salles d'opération dédiées, tout en assurant l'hébergement et la restauration des patients et de leurs familles, avec plus de 100 repas gratuits offerts.

Une coopération fructueuse et des projets d'avenir

Le Dr Cao Duc Chinh, directeur de l'Hôpital d'amitié Vietnam - Cuba, a mis en avant les 36 années de coopération fructueuse entre son hôpital et Operation Smile. Ensemble, ils ont redonné le sourire et la confiance à de nombreux enfants. À l'avenir, les deux entités s'engagent à continuer de fournir des soins complets pour les patients atteints de fente labiale et palatine.

L'Hôpital d'amitié Vietnam - Cuba a d'ailleurs créé une unité de traitement holistique pour ces malformations. Son ambition est de devenir le plus grand centre de ce type dans le Nord du Vietnam, offrant des soins physiques et psychologiques grâce à une équipe médicale hautement qualifiée.

VNA/CVN