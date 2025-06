Commerce : le Vietnam mise sur des échanges durables avec les États-Unis

Le Vietnam a activement envoyé des représentants aux États-Unis et organisé diverses séances de travail avec la partie américaine pour promouvoir des échanges commerciaux équilibrés et durables.

Les échanges visaient à traiter les préoccupations américaines, d’accroître les impor-tations en provenance des États-Unis et de résoudre des questions liées à l’origine des marchandises, aux mesures non tarifaires, à la propriété intellectuelle et à la simplification des procédures administratives.

Photo : VNA/CVN

Des entreprises de premier plan telles que le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVN), le Groupe pétrolier national du Vietnam (Petrolimex), Électricité du Vietnam (EVN), Vietnam Airlines et Vietjet Air ont affirmé leur plan d’augmenter du volume des importations des États-Unis.

Ces dernières années, elles ont déjà effectué des achats importants de biens américains comme avions, machines, équipements, turbines pour centrales à gaz, systèmes de transmission d’électricité, puces GPU, matières premières et carburants, pour un montant total de plusieurs milliards de dollars. Elles concentrent leurs importations sur des domaines dans lesquels les États-Unis disposent d’un fort avantage comparatif, notamment équipements, biens, services et matériaux technologiques. Ces entreprises ont également indiqué qu’elles intensifieraient leurs échanges et réunions avec leurs partenaires américains d’ici juin, afin de faire avancer la signature de contrats liés aux accords et protocoles d’accord déjà conclus.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, qui dirige la délégation gouvernementale chargée des négociations sur un accord commercial réciproque avec les États-Unis, a déclaré que le Vietnam connaît actuellement une demande importante et stable de biens, d’équipements et de services américains, domaines dans lesquels les États-Unis sont forts et dont le Vietnam a besoin.

Il a toutefois noté que le commerce bilatéral n’a pas encore atteint son plein potentiel. Le ministre a insisté sur la nécessité pour les deux parties d’examiner et de résoudre d’urgence les questions en suspens afin de faciliter les échanges de biens et de services essentiels. Le responsable a également appelé les entreprises à adopter une approche plus proactive pour exploiter ce vaste potentiel, soulignant que ces efforts joueront un rôle crucial dans l’approfondissement substantiel et efficace de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays. Ces actions contribueront également à bâtir une relation commerciale plus équilibrée, harmonieuse et durable, a-t-il fait remarquer.

“Le Vietnam est prêt à ouvrir son marché et à augmenter ses importations de produits agricoles en provenance des États-Unis”, a déclaré M. Diên. Les produits agricoles représentaient plus d’un quart des exportations américaines vers le Vietnam l’année dernière, avec des expéditions comprenant du coton, du soja et des fruits à coque, totalisant 3,4 milliards dollars. Pour répondre à l’excédent commercial, le Vietnam a discuté de diverses mesures avec l’administration Donald Trump.

Hausse rapide des produits importés

Les importations de marchandises américaines par le Vietnam ont connu une nette progression au cours des premiers mois de 2025. En avril, le pays a importé pour 1,57 milliard de dollars de produits américains, soit une hausse de 40,2% par rapport à avril 2024. Au cours des quatre premiers mois de l’année, le chiffre est de 5,7 milliards, en hausse de près de 26% en glissement annuel.

Le premier groupe de biens importés est celui des ordinateurs, des produits électroniques et des composants, avec un chiffre d’affaires de 1,82 milliard de dollars, soit une augmentation de 58,26%. De nombreux autres groupes de produits de base ont réalisé un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions de dollars, comme coton de toutes sortes ; machines, équipements, outils, pièces de rechange ; matières premières plastiques ; aliments pour animaux et matières premières ; légumes… Les importations de biens américains devraient augmenter fortement dans les mois à venir, car une série de grandes entreprises mettent en œuvre des plans d’importation, réduisant ainsi le déficit commercial.

Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam souhaite acquérir en grande quantité des produits et services américains. La complémentarité entre les deux économies est un facteur clé dans le développement des échanges bilatéraux. Il a proposé de lever rapidement les obstacles afin de faciliter les échanges commerciaux entre les entreprises, notamment pour les produits essentiels répondant aux besoins mutuels.

Dans le cadre de ses efforts pour rééquilibrer la balance commerciale avec les États-Unis, le Vietnam a réduit les droits de douane sur plusieurs produits de consommation, tels que automobiles, maïs destiné à l’alimentation animale, cerises, raisins secs, bois et éthanol. Cette politique devrait bénéficier à la fois aux consommateurs vietnamiens, aux industriels et aux importateurs.

Selon l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, “bien qu’il y ait de nombreux défis à relever, avec la proactivité, la bonne volonté et les actions constructives du Vietnam, le processus de négociation tarifaire entre les deux pays obtiendra des résultats positifs”. Les États-Unis sont aujourd’hui un partenaire stratégique global et l’un des principaux marchés d’exportation du Vietnam. En parallèle, le Vietnam est le 8e partenaire commercial des États-Unis, et les consommateurs américains apprécient les produits vietnamiens pour leur qualité et leur prix abordable.

Thê Linh/CVN