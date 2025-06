Le Vietnam et l'Iowa renforcent leurs liens agricoles avec des accords commerciaux majeurs

Une délégation vietnamienne de près de 50 agences, entreprises et associations du secteur agricole, conduite par le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Dô Duc Duy, est en visite aux États-Unis du 1 er au 7 juin pour explorer les opportunités de promotion du commerce et d'importation de produits agricoles, forestiers et aquacoles américains.

>> Dans l'Iowa, DeSantis se pose en alternative républicaine à Trump

>> Victoire triomphale de Trump à la primaire républicaine de l'Iowa

Photo : VNA/CVN

Lundi 2 juin, le ministre Dô Duc Duy et sa délégation ont travaillé avec le département de l'Agriculture de l'État de l'Iowa, en présence de son directeur, Mike Naig, et de son adjoint, Grant Menke. Cette rencontre a permis de faire le point sur la coopération commerciale actuelle entre le Vietnam et l'Iowa dans le domaine agricole, et de partager des informations sur les besoins et le potentiel de collaboration commerciale mutuelle. Les discussions ont ouvert des voies concrètes pour stimuler les exportations de produits agricoles de haute qualité de l'Iowa vers le marché vietnamien et vice-versa.

L'Iowa, souvent surnommé le "Cœur de l'agriculture américaine", est un État leader dans la production de maïs, avec une production annuelle de 50 millions de tonnes, ainsi que d'autres produits agricoles comme le soja, le blé, le porc et le bœuf. Le ministre Dô Duc Duy a souligné que le Vietnam était devenu un exportateur agricole majeur, contribuant activement à la sécurité alimentaire mondiale. Il a ajouté que le Vietnam continuait d'améliorer ses capacités de transformation et la qualité de ses produits pour un développement agricole durable, créant ainsi une complémentarité naturelle avec les États-Unis pour une chaîne d'approvisionnement agricole bilatérale stable et à long terme.

Photo : VNA/CVN

Un fait marquant de cette visite est la signature prévue de protocoles d'accord pour l'achat de produits agricoles américains par les entreprises vietnamiennes, pour une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Rien que pour l'Iowa, les entreprises et associations des deux parties ont signé cinq protocoles d'accord d'une valeur totale d'environ 800 millions de dollars sur trois ans. Ces accords sont particulièrement significatifs, comparés aux 44 millions de dollars d'exportations agricoles de l'Iowa vers le Vietnam en 2024.

Le partenariat public-privé a également été renforcé par un protocole d'accord entre le Département de l'élevage et de la médecine vétérinaire du Vietnam et l'Association des producteurs de porc de l'Iowa (IPPA). Cet accord vise à intensifier les relations commerciales et la coopération dans l'industrie porcine, notamment par des ateliers techniques, la promotion des marchés et des missions commerciales.

En 2024, les exportations agricoles du Vietnam vers les États-Unis ont atteint 13,68 milliards de dollars, tandis que les importations de produits agricoles américains par le Vietnam se sont élevées à 3,4 milliards de dollars. Le ministre Dô Duc Duy a réaffirmé que le potentiel de coopération commerciale agricole bilatérale était immense et que les deux gouvernements s'efforçaient de négocier un accord commercial réciproque.

VNA/CVN