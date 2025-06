Le PM exige une volonté sans faille pour construire 100.000 logements sociaux en 2025

Le cadre institutionnel ayant été constamment amélioré, il reste à œuvrer avec détermination et efficacité pour atteindre les objectifs de 100.000 nouveaux logements sociaux en 2025 et d’un million d’unités d’ici 2030, a souligné lundi 2 juin le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo: VNA/CVN

Présidant une visioconférence nationale pour examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre de la résolution n°201/2025/QH15 de l’Assemblée nationale relative au pilotage de certains politiques et mécanismes spécifiques pour le développement du logement social, il a souligné la nécessité pour les ministères, les secteurs et les collectivités locales d’accorder à cette question l’attention qu’elle mérite, avec le niveau d’engagement, de vision requis, au service du peuple et de la nation.

Le chef du gouvernement a souligné deux initiatives majeures : le programme d’élimination des logements précaires et vétustes, et le projet de construction d’un million de logements sociaux.

Ces efforts garantissent non seulement le droit au logement, consacré par la Constitution, et le droit à l’égalité d’accès au logement pour tous, en particulier les groupes à faibles revenus et vulnérables, mais stimulent également la croissance économique, promeuvent la consommation, font progresser le développement urbain moderne, a-t-il souligné.

Selon le ministère de la Construction, après deux ans de mise en œuvre du programme visant à développer au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faibles revenus et les travailleurs des parcs industriels, le pays a réservé 1.309 sites couvrant 9.737 hectares pour de tels projets. À ce jour, 686 projets ont été lancés, totalisant près de 628.000 logements, atteignant 51% de l’objectif fixé pour 2025. Cependant, 18 provinces ne parviendront probablement pas à achever, ni même à démarrer, leurs projets à cette échéance.

Photo: VNA/CVN

Tout en saluant les ministères, les localités et les citoyens qui ont activement contribué aux progrès réalisés jusqu’à présent, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également relevé des lacunes dans les provinces les moins performantes. Il a imputé les problèmes au manque d’attention des responsables locaux, à la mauvaise appréhension des politiques du Parti et de l’État, à la faiblesse de leur mise en œuvre, à l’accès limité aux capitaux et à une coordination inadéquate.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à un leadership sérieux et centré sur les citoyens dans la mise en œuvre de la politique de logement social, en appelant à son intégration aux programmes nationaux ciblés et à des mesures strictes de lutte contre la corruption.

Il a souligné la nécessité de diversifier les types de logements afin de répondre aux besoins non seulement des travailleurs à faibles revenus, mais aussi des fonctionnaires, des enseignants et du personnel des forces armées, en particulier dans les zones reculées.

Le ministère de la Construction doit rédiger un décret gouvernemental détaillant les mesures de mise en œuvre et proposer un Fonds national pour le logement en juin 2025, le ministère des Finances et la Banque d’État du Vietnam soutenant le financement et l’accès au crédit.

Les autorités locales doivent identifier les bénéficiaires éligibles, simplifier les procédures et garantir la réalisation des objectifs de logement dans les délais. Parallèlement, les médias et les organisations de masse sont chargés de sensibiliser le public. Par ailleurs, elles doivent accélérer la mise en œuvre, faire respecter les obligations des investisseurs et mettre en place des comités de pilotage au plus tard en juin 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé urgence, discipline et responsabilités clairement définies pour surmonter les retards et garantir la transparence et l’efficacité dans la résolution des problèmes de logement.

VNA/CVN