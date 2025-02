Vietnam et République de Corée unis pour un commerce de 150 milliards d'USD d'ici 2030

Lors de leur rencontre, les deux parties ont mené un examen approfondi de la situation du commerce et des investissements. Elles ont échangé des points de vue sur des enjeux économiques récents, tels que les conséquences de l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration américaine et les défis posés par la surproduction à l'échelle mondiale.

En outre, elles ont exploré des pistes de coopération dans divers domaines, allant de la construction de centrales nucléaires à la résolution des difficultés commerciales des entreprises.

Selon Kim Jong Cheol, directeur du Département de la coopération commerciale du ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, l'entrée en fonction de la nouvelle administration Trump accentue l'instabilité mondiale. Il a souligné que le renforcement de la coopération économique avec le Vietnam, troisième partenaire commercial de la République de Corée, était plus crucial que jamais. À l’occasion du 10e anniversaire de l’Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA), il a appelé les deux parties à intensifier leur collaboration pour dynamiser le commerce et les investissements.

Une place de choix

De son côté, Dô Quôc Hung, chef du Département du marché Asie - Afrique du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a souligné que la République de Corée occupait une place de choix en tant que premier investisseur étranger au Vietnam. Il a réitéré la volonté du Vietnam de consolider son partenariat avec le pays, tout en se montrant attentif aux difficultés que peuvent rencontrer les entreprises sud-coréennes sur le territoire vietnamien.

Le Groupe de travail Vietnam - Korea Plus Joint Working est un mécanisme de coopération pour que les gouvernements, les deux ministères du Commerce et les organisations de soutien aux entreprises du Vietnam et de la République de Corée discutent des mesures pour stimuler le commerce et l'investissement entre les deux pays, avec l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires bilatéral de 150 milliards d'USD d'ici 2030.

La première réunion de ce groupe de travail s'est tenue en septembre 2023.

VNA/CVN