Les ventes au détail de biens et de services de consommation en hausse de 9,5%

Les ventes au détail totales de biens et de services de consommation au Vietnam en janvier ont augmenté d'environ 9,5% par rapport à la même période de l’année dernière, stimulées par une forte demande de consommation intérieure pendant les vacances du Nouvel An lunaire et une reprise marquée du tourisme.

Les ventes au détail de biens et de services de consommation ont atteint 573.300 milliards de dôngs (22,6 milliards de dollars) durant le mois, en hausse de 2,7% par rapport au mois précédent et de 9,5% par rapport à la même période de l’année dernière, selon l'Office général des statistiques.

Sur ce total, les recettes des ventes au détail de biens ont été estimées à 441.400 milliards de dongs, soit une augmentation de 8,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Les principaux secteurs ont enregistré une croissance notable, notamment les autres carburants (hors essence et pétrole) en hausse de 31,1%, les pierres précieuses, métaux précieux et produits dérivés avec 15,5%, les ventes d’automobiles de toutes sortes avec 11,6%, les articles culturels et éducatifs avec 8,9%, les vêtements avec 8,3%, et les aliments et produits alimentaires à 7,8%.

Les localités ayant enregistré une forte croissance de ce montant comprennent Hai Phong (9,2%), Hanoï (9%), Quang Ninh (8,5%), Hô Chi Minh-Ville (8,4%) et Dà Nang (7,9%).

Parallèlement, le chiffre d’affaire des services d'hébergement et de restauration ont été estimés à 67.300 milliards de dôngs, en hausse annuelle de 14,8%. Les services touristiques ont généré des revenus de 5.100 milliards de dôngs, soit une augmentation de 17,3%.

De plus, les revenus des autres services ont atteint environ 59.500 milliards de dongs le mois dernier, soit une augmentation de 9,8% sur un an.

