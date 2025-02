Le Vietnam s’efforce de soutenir la croissance de ses exportations de riz

Photo : VNA/CVN

Pour maintenir cette dynamique dans un contexte de baisse des prix et de concurrence croissante, il est suggéré aux entreprises d’améliorer la qualité des produits et d’élargir les marchés d’exportation.

Pressions croissantes sur l’offre

Selon le Département américain de l’agriculture (USDA), la production mondiale de riz pour la saison 2024-2025 devrait atteindre 533,8 millions de tonnes, soit 11,6 millions de tonnes de plus que la saison précédente. L’offre totale devrait augmenter de 10,6 millions de tonnes pour atteindre 713,1 millions de tonnes, tandis que le commerce mondial de riz devrait atteindre un record de 57,2 millions de tonnes en raison de l’augmentation des exportations de plusieurs pays.

Les prix à l’exportation du riz vietnamien ont fortement chuté depuis début 2025, avec 5% de brisures de riz à 404 dollars la tonne, soit moins que ceux de la Thaïlande, de l’Inde et du Pakistan. La baisse des prix est due à l’augmentation de l’offre et au fait que les principaux importateurs donnent la priorité à la production nationale tout en limitant les importations de riz à prix élevé.

L’Association des exportateurs de riz de Thaïlande (TREA) prévoit une baisse significative des exportations de riz thaïlandais à 7,5 millions de tonnes en 2025 en raison de la concurrence accrue de l’Inde et de la réduction de la demande de l’Indonésie. Dans le même temps, l’Inde accélère ses exportations de riz et étend sa culture, la plantation de riz de la saison Rabi ayant atteint 3,515 millions d’hectares fin janvier, soit une augmentation de 15,7% par rapport à l’année précédente.

Stratégies de production et d’exportation flexibles

Le Département de la production végétale du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) rapporte qu’en janvier, la récolte d’automne-hiver du Vietnam dans le delta du Mékong couvrait 711.000 ha, produisant environ 4,16 millions de tonnes de riz. La récolte d’hiver-printemps 2024-25 a également commencé, ajoutant 1,02 million de tonnes à l’offre. Cet afflux a entraîné une baisse des prix intérieurs, ce qui a nécessité une forte activité d’exportation pour stabiliser les revenus des agriculteurs.

À la mi-janvier, le Vietnam avait exporté 268.700 tonnes de riz, pour près de 165,7 millions de dollars, en hausse de 38,7% en volume et de 23,28% en valeur en glissement annuel.

Pour soutenir les exportations, les autorités donnent la priorité à la promotion du commerce, le ministère de l’Industrie et du Commerce mettant en œuvre des mesures pour stimuler les exportations de riz.

Cependant, les exportateurs de riz ont également besoin du soutien financier des banques pour renforcer leur capital afin d’acheter du paddy pour l’exportation. Notamment, à compter du 1er janvier, le gouvernement a publié le décret n°01, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°107 de 2018 sur le commerce et l’exportation du riz.

Le décret introduit des dispositions plus claires sur les exportations de riz pour assurer la sécurité alimentaire nationale tout en améliorant la valeur et la qualité du riz, en renforçant la reconnaissance de la marque et en promouvant le commerce.

Si les marchés traditionnels comme les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie restent essentiels, les efforts de 2025 cibleront les régions à forte demande comme le Moyen-Orient et l’Europe du Nord, parallèlement aux stratégies visant à regagner des parts de marché en Chine.

Les entreprises et les associations industrielles sont invitées à collaborer avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour intégrer le riz vietnamien dans les chaînes de vente au détail et les supermarchés des pays importateurs, améliorant ainsi la visibilité de sa marque et sa présence sur le marché.

VNA/CVN