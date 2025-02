Le sud-coréen Hitejinro construit la première distillerie de soju au Vietnam

Photo : NDEL/CVN

Couvrant sur une superficie de 8,2 ha, cette distillerie, la première du genre au Vietnam, est dotée d’un investissement total de 100 millions d'USD.

Le directeur général du groupe Hitejinro, Kim In Kyu, a déclaré que le projet de construction de la distillerie de soju dans la province de Thai Binh marquait une étape importante et un tournant décisif dans le développement de son groupe. Cela est d’autant plus important que Hitejinro vient de célébrer le 100e anniversaire de sa fondation l’année dernière.

C’est la première fois que Hitejinro implante une chaîne de production de soju en dehors de la République de Corée, et la destination choisie est le parc industriel de Liên Hà Thai, dans la province vietnamienne de Thai Binh, a-t-il indiqué.

Cette décision permettra de promouvoir l’expansion mondiale de la marque Soju, une liqueur traditionnelle sud-coréenne. Le soju est également le spiritueux le plus emblématique de la République de Corée.

Le plus important fabricant de soju est la marque Jinro du groupe Hitejinro. Étant l’alcool le plus vendu au monde pendant 19 années consécutives, Jinro est actuellement présent dans plus de 80 pays.

Selon les prévisions, la distillerie de soju à Thai Binh devrait entrer en fonction en 2027, avec une capacité de production de 70 millions de litres de soju par an. Ce projet contribuera à créer des emplois pour les travailleurs locaux et à accélérer le développement économique de la province de Thai Binh.

Pour sa part, le président du Comité populaire de la province de Thai Binh, Nguyên Manh Hung, a affirmé que la mise en chantier de la distillerie de soju de Hitejinro était un événement de signification importante à l’occasion du Nouvel An lunaire 2025.

Ce projet témoigne des efforts et du succès de la province de Thai Binh dans l’amélioration de son environnement d’investissement et l’attrait des flux de capitaux étrangers pour donner un nouvel élan à sa croissance économique, a-t-il noté.

Le responsable a hautement apprécié la décision du groupe Hitejinro d’installer sa première usine de production à grande échelle au Vietnam, un projet qui "apportera la prospérité et le développement non seulement au groupe HiteJinro, mais aussi à la province de Thai Binh".

Le parc industriel de Liên Hà Thai est un parc industriel pionnier et le premier modèle de son genre dans la zone économique de Thai Binh. Il ambitionne de devenir un modèle de parc industriel vert, propre, intelligent et respectueux de l’environnement, a fait savoir Nguyên Manh Hung.

Une fois mise en service, la distillerie de soju de Hitejinro contribuera à augmenter la valeur de la production industrielle et des exportations de marchandises et à promouvoir le développement socio-économique de la province de Thai Binh.

Quatre ans après sa création, le parc industriel de Liên Hà Thai a attiré 30 investisseurs secondaires avec un capital enregistré total d’environ 1,5 milliard d’USD.

NDEL/VNA/CVN