Le marché automobile vietnamien voit le retour des voitures chinoises

Le retour des marques automobiles chinoises au Vietnam, notamment les véhicules électriques abordables et aux fonctionnalités modernes, marque une évolution importante de leur stratégie de marché. Cette tendance soulève la question de savoir si ce changement constitue une opportunité à long terme ou s’il s’agit simplement d’une résurgence temporaire.

Les données montrent que 18.000 recherches sur Google pour le Wuling Bingo reflètent une prise de conscience croissante et un intérêt grandissant parmi les consommateurs vietnamiens. L’inclusion de modèles comme la MG5 et la MG ZS dans le Top 15 des voitures les plus recherchées en 2024 suggère que les marques chinoises gagnent du terrain en termes d’intérêt d’achat potentiel.

Les voitures chinoises sont équipées de fonctionnalités avancées, souvent compétitives voire supérieures à celles de leurs concurrents dans la même gamme de prix. Cela attire particulièrement les acheteurs jeunes et férus de technologie, à la recherche de véhicules au bon rapport qualité-prix.

Les modèles de voitures chinoises, tels que la MG5 et la MG ZS, ont gagné en popularité en 2024, avec respectivement 4.207 et 3.849 contacts, grâce à leur combinaison d’abordabilité, d’esthétique moderne et de technologie de pointe. Ces modèles séduisent les acheteurs soucieux de leur budget, à la recherche de véhicules compétitifs.

Les principaux facteurs à l’origine de cette popularité des voitures chinoises sont leurs prix attractifs, leurs caractéristiques de grande valeur et leurs remises agressives. Par exemple, la MG ZS STD, qui coûte 418 millions de dôngs après une remise de 120 millions de dôngs, est comparable à la Hyundai Grand i10 AT. De même, la version MG5 MT, dont le prix avoisine les 300 millions de dôngs, rivalise avec des berlines de classe A comme la Kia Morning ou la Hyundai i10.

Cependant, les voitures chinoises au Vietnam se heurtent à des défis pour maintenir leur valeur de revente, en raison de leur taux de dépréciation élevé, des barrières psychologiques et de la faible liquidité. Par exemple, le modèle MG HS (2022) a subi une dépréciation de 33% en deux ans, contre seulement 17% pour des concurrents comme le Hyundai Tucson sud-coréen.

Les réductions de prix des nouveaux modèles MG, comme la MG ZS STD, qui ont atteint 120 millions de dôngs, ont également un impact direct sur les prix de revente des voitures MG d’occasion. De nombreux consommateurs vietnamiens restent sceptiques quant à la qualité et à la durabilité des voitures chinoises, ce qui contribue au ralentissement des ventes sur le marché de l’occasion. En moyenne, il faut entre 23 et 29 jours pour vendre une MG d’occasion en 2023, tandis que des concurrents comme la Hyundai Creta ou la Kia K3 se vendaient en 16 à 20 jours durant les périodes de pointe.

Défis

Malgré les défis rencontrés par les marques automobiles chinoises sur le marché vietnamien, des signes encourageants indiquent une amélioration progressive de leur position.

L'écart de liquidité à la revente, qui mesurait le temps nécessaire pour vendre un véhicule d'occasion, s'est réduit en 2024. Les voitures chinoises se vendent désormais seulement deux à trois jours plus lentement que leurs concurrentes sur un marché de l'occasion atone.

Cette évolution suggère que les consommateurs vietnamiens accordent progressivement plus de confiance aux marques chinoises, telles que MG, ce qui renforce leur présence sur le marché.

Pour relever ces défis, les constructeurs automobiles chinois devront se concentrer sur la fiabilité et les services après-vente pour rassurer et fidéliser la clientèle.

Ils devront également collaborer avec des institutions financières pour proposer des programmes de prêts automobiles flexibles avec des taux d’intérêt préférentiels, afin de mieux concurrencer les marques japonaises et sud-coréennes.

