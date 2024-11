Séminaire sur le partenariat Vietnam - R. de Corée pour les générations futures

Le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée (République de Corée) et les préparatifs pour les générations futures ont été au centre d’un séminaire international organisé jeudi 7 novembre à Hanoi par l’Académie des sciences sociales du Vietnam (ASSV).

Des experts et scientifiques vietnamiens et étrangers ont examiné les stratégies de développement pour les jeunes générations lors de tables rondes sur l’éducation future, le futur gouvernement, la jeunesse, l’emploi et l’entrepreneuriat.

Dans son discours, le président de l’ASSV, le Docteur Phan Chi Hiêu, a souligné les réalisations des relations bilatérales, notamment dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité, de l’économie et de l’investissement, de la culture, de l’éducation, de la science et de la technologie, du travail et du tourisme.

Il a estimé que les deux pays devraient renforcer leur coopération pour faire face aux défis socio-économiques tels que la crise énergétique, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les changements climatiques.

Le Docteur Shin Dong-cheou a déclaré que le Vietnam et la République de Corée encourageaient la recherche et le développement de l’intelligence artificielle (IA), qui devrait apporter de grands changements dans divers domaines et améliorer la productivité du travail.

Dans ce contexte, les deux pays devraient encourager les entreprises à développer des technologies et à former du personnel spécialisé pour exploiter le potentiel de l’IA et réduire la fracture numérique.

Le professeur associé et Docteur Nguyên Thu Nghia de l’Académie des hautes études en sciences sociales de l’ASSV a déclaré que la transformation numérique apporte à la fois des opportunités et des défis.

Dans le cadre de la coopération en matière d’éducation et de formation, le Vietnam et la République de Corée devraient œuvrer pour promouvoir davantage l’enseignement de nouvelles compétences telles que les compétences numériques, la pensée critique et la créativité, a-t-il ajouté.

Le Vietnam et la République de Corée doivent tous deux viser une réforme de l’éducation visant à passer des compétences traditionnelles aux nouvelles compétences numériques, à la pensée critique et à la créativité.

Lors du séminaire, les participants ont également discuté de la création d’une communauté de chercheurs en politiques, de l’expansion de la collaboration entre les universités et les instituts de recherche des pays et du renforcement de la coopération en matière de recherche entre l’ASSV et les partenaires sud-coréens.

Le même jour, l’ASSV a signé un accord de coopération avec le Conseil national de recherche pour l’économie, les sciences humaines et sociales (NRCS) de la République de Corée afin de renforcer la coopération en matière de recherche, de stimuler les échanges universitaires et de partager les connaissances et l’expérience dans les domaines de l’économie, des sciences humaines et sociales.

