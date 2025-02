Près de 10.700 nouvelles entreprises créées en janvier

Le mois dernier, le pays a enregistré près de 10.700 nouvelles entreprises avec un capital social total de 94,1 billions de dôngs. Ces chiffres représentent une augmentation de 6,6% en nombre d’entreprises, mais une baisse de 2,4% en capital par rapport au mois précédent.

Le capital social moyen d’une entreprise nouvellement créée au cours du mois de janvier a atteint 8,8 milliards de dôngs, en recul de 8,4% par rapport au mois précédent et en baisse de 13% par rapport à la même période de l’année dernière.

En janvier, près de 22.800 entreprises ont repris leurs activités, soit près de 2,6 fois plus que le nombre enregistré lors du mois précédent, et une hausse de 65,2% en variation annuelle.

Les fonds additionnels des entreprises en activité ont connu une forte croissance, atteignant plus de 367,2 trillions de dôngs, en hausse de 157,9% sur un an.

Toujours en janvier, plus de 52.800 entreprises (+20,2% sur un an) ont temporairement suspendu leurs activités. Près de 3.500 entreprises (-55,2%) ont cessé leurs activités en attendant les procédures de dissolution, et plus de 2.000 autres entreprises (-8,3%) les ont achevées.

