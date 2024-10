Ouverture du Festival des licences de personnages Vietnam - R. de Corée 2024

Le Festival des licences de personnages Vietnam - République de Corée 2024 (Vietnam-Korea Character Licensing Festival 2024) s'est ouvert jeudi 3 octobre au Centre des foires et expositions internationales WTO Expo, dans la ville de Thu Dâu Môt, province de Binh Duong (Sud).

L'événement se déroule en parallèle avec la Journée “Apprendre et Jouer” qui se tient du 3 au 5 octobre. Ces événements sont organisés par l'Agence sud-coréenne du contenu créatif (KOCCA - The Korea Creative Content Agency), en coopération avec le Service provincial de l'éducation et de la formation.

Les manifestations regroupent 150 exposants vietnamiens et sud-coréens avec plus de 800 produits liés à des personnages, des photos, des icônes et des symboles de célébrités issus de films d'animation, de bandes dessinées, ainsi que des livres, des poupées, des jeux pour enfants, ainsi que des solutions d'assistance au télé-enseignement.

Ces produits suscitent la curiosité des écoliers, favorisent leur créativité et stimulent leur intelligence.

Lors de son discours d'ouverture, Truong Hai Thanh, directrice adjointe du Service provincial de l'éducation et de la formation, a hautement apprécié cette deuxième édition du festival. Elle a insisté sur les contenus créatifs des produits exposés, permettant aux élèves de faire l'expérience d'activités scolaires en combinaison avec des activités périscolaires via des jeux éducatifs.

“Les activités de ces événements aident les élèves à étudier tout en se distrayant, leur permettant de découvrir des produits créatifs présentés par des entreprises et des établissements scolaires des deux pays. Par le biais de ces activités, ils pourront acquérir et approfondir leurs connaissances tout en renforçant leurs compétences et leur curiosité d'apprentissage”, a-t-elle déclaré.

Belles perspectives de coopération

Selon le comité d'organisation, ce rendez-vous est une destination de créativité et de culture, où les entreprises, les créateurs et les visiteurs peuvent explorer un monde de personnages vibrants et colorés. C'est également une excellente occasion pour les familles et les amateurs de la culture K-pop de profiter d'activités expérientielles uniques.

Le Festival des licences de personnages Vietnam - République de Corée 2024 emmène le public dans un voyage de découvertes illimitées. Avec une série d'activités interactives, d'expositions et d'expériences uniques, le public sera immergé dans le monde vibrant de la culture K-pop.

Seong Im Kyong, directeur de la KOCCA Vietnam, a estimé qu'il est difficile de comparer la vitesse de développement des industries créatives du Vietnam avec celle d'autres pays. Cependant, ce secteur présente un potentiel important grâce à la démographie et à l'identité culturelle du Vietnam.*

“Selon les données de l'Office général des statistiques du Vietnam, la population du Vietnam en 2023 s'élève à 103 millions d'habitants, dont environ 24% sont des enfants de moins de 14 ans, des lycéens et des adolescents. Cela s'accompagne d'une forte demande des consommateurs pour des produits liés aux personnages emblématiques chez les jeunes, les adolescents et les adultes, créant ainsi un marché de consommation solide”, a estimé Seong Im Kyong.

Le directeur de la KOCCA Vietnam a déclaré que la culture sud-coréenne, dite également "Hallyu", avait une forte influence sur le Vietnam, affirmant que l'amour pour les personnages emblématiques sud-coréens est également prouvé par l'intérêt des entreprises vietnamiennes souhaitant établir des partenariats avec leurs homologues coréennes. Il a conclu que cette filière connaîtra une croissance impressionnante tant au Vietnam qu'en R. de Corée dans un futur proche.

Texte et photos : Truong Giang/CVN