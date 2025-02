Un protocole d'accord pour développer l'écosystème agricole du Vietnam

Le 6 février, dans la mégapole du Sud, la société MENAS et l'Institut des sciences appliquées, de technologie et de formation du Mékong (MEFAST) ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération dans le développement d’un écosystème agricole au Vietnam, en mettant l’accent sur la promotion du commerce des produits agricoles et des produits de la campagne.

L'accord porte particulièrement sur la chaîne de valeur des produits agricoles certifiés par les indications géographiques dans les localités, prévue pour la période 2025-2027.

Après la signature, les deux parties s'engageront à partager une vision commune, non seulement sur le commerce des produits agricoles, mais aussi sur l'intégration des valeurs culturelles locales, la promotion des images et des histoires culturelles des régions, ainsi qu’à l'éducation des consommateurs. Leur coopération inclura également la promotion des arts culinaires et du tourisme agricole, avec la participation essentielle des associations, coopératives et groupes de production agricole.

Cela permettra non seulement de promouvoir des produits de qualité, mais aussi de transmettre des messages sur les histoires uniques et intéressantes liées aux produits agricoles vietnamiens.

Actions concrètes de coopération

Les principaux objectifs de cette coopération visent à contribuer au développement durable de l’agriculture et à l'émergence de zones rurales civilisées, en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions des agriculteurs, qui jouent un rôle clé dans l'économie rurale. Les deux parties espèrent coordonner leurs efforts avec les acteurs locaux pour transformer les pratiques agricoles et promouvoir une approche plus professionnelle et durable de l'agriculture.

Le représentant de MEFAST a précisé que la coopération stratégique entre MEFAST et MENAS comprendra plusieurs volets, dont la fourniture de produits agricoles et alimentaires frais et transformés de haute qualité pour le Mena Gourmet Market, un marché en ligne. Cela inclut des festivals régionaux des spécialités agricoles et des événements culturels du secteur agricole, ainsi que des informations sur les produits, tout en établissant des connexions avec les localités, les entités OCOP (À commune son produit), les associations et les coopératives.

MEFAST accompagnera MENAS dans les études de marché et le développement de nouveaux produits, tout en organisant des formations sur le commerce électronique et la vente en ligne pour ceux qui en ont besoin. MEFAST soutiendra également MENAS dans le développement de sa stratégie de commerce électronique, la promotion de sa marque et l’élargissement de son réseau de partenaires.

Nguyên Ngoc Quy, directeur des opérations de MENAS Vietnam, a exprimé sa confiance dans cette coopération, soulignant qu'elle permettra de soutenir les agriculteurs vietnamiens en connectant les chaînes de production agricole biologique, en transférant des technologies et en développant le commerce électronique.

Lancement des projets en mars prochain

Nguyên Thi Thuy Phuong, directrice de MEFAST, a annoncé que les deux parties mettront en œuvre plusieurs projets pratiques pour soutenir les agriculteurs dans différentes provinces du pays, avec un premier projet prévu dans la province de Bên Tre en mars prochain.

Nguyên Duc Quynh, directeur général de MENAS, a également exprimé son enthousiasme pour cette collaboration, soulignant que MENAS œuvre pour soutenir les agriculteurs vietnamiens, promouvoir les produits agricoles vietnamiens et contribuer à la modernisation des zones rurales du Vietnam.

À propos de MENAS et MEFAST

MENAS est une société opérant dans divers secteurs, y compris le développement immobilier, le conseil en développement commercial et la gestion de centres commerciaux et de supermarchés. Elle a été honorée pendant deux années consécutives par le prix des 100 entreprises les plus durables d’Asie.

MEFAST, quant à lui, est reconnu pour ses projets visant à connecter les acteurs du secteur agricole, à soutenir la recherche et le transfert de technologies agricoles, et à fournir des services de conseil et de formation. L’institut a déjà mis en œuvre des projets dans plusieurs provinces du Vietnam, dont Bên Tre, Dông Thap, Trà Vinh, Quang Ninh, Hai Duong et Hanoï.

Texte et photos : Tân Dat/CVN