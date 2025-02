Plus de 33.000 milliards de dôngs investis à Thu Duc

Hô Chi Minh-Ville

Le 6 février, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé une conférence marquante pour dévoiler le projet d'urbanisme stratégique de la ville de Thu Duc jusqu'en 2040. Ce plan, d'une importance capitale, servira de fondement juridique pour le développement spatial, l'organisation des infrastructures économiques et sociales, ainsi que l'aménagement du territoire.

L'objectif de ce plan est de maximiser le potentiel de Thu Duc en vue de sa transformation en une ville créative et dynamique d'ici 2040. Cette évolution devrait permettre à Thu Duc de devenir un pôle économique majeur au sein de Hô Chi Minh-Ville et de la région urbaine, en s'appuyant sur des activités économiques fondées sur la connaissance, tout en amorçant sa transition vers un centre financier national, avec une ambition internationale.

Neuf lignes de métro urbaines et interrégionales

Le plan approuvé prévoit une croissance démographique significative pour Thu Duc, avec environ 1,8 million d'habitants en 2030, 2,6 millions en 2040, et 3 millions après 2040. La ville sera divisée en 9 zones stratégiques, chacune correspondant à 11 pôles de développement intégrant les valeurs culturelles, historiques et les atouts particuliers de chaque secteur.

Le projet d'urbanisme apportera des changements profonds et positifs dans la gestion locale, les activités des entreprises et des habitants. Grâce à la cohésion et à la connectivité des 9 projets d'aménagement à l'échelle 1/2000, de nouvelles opportunités de développement seront créées.

En particulier, les infrastructures de transport contribueront à l'expansion de la ville, avec notamment la mise en place de 9 lignes de métro urbaines et interrégionales, reliant Thu Duc au reste de Hô Chi Minh-Ville et à l'aéroport de Long Thành. Ces nouvelles lignes devraient répondre à 50% à 60% des besoins de transport de la ville. De plus, des routes stratégiques seront aménagées, telles que la liaison entre les ports Cát Lái - Phú Huu et l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây, ou encore la connexion entre la ceinture 2 et l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Chơn Thành.

Un autre aspect clé du plan est l'augmentation significative de l'espace alloué aux infrastructures essentielles. La superficie destinée aux établissements éducatifs urbains sera multipliée par cinq, celle des infrastructures sanitaires par dix, et celle des installations culturelles et sportives par trois. En outre, 1 800 hectares seront dédiés aux parcs et aux espaces verts.

535 projets

Hoàng Tùng, président du Comité populaire de Thu Duc, a annoncé que la conférence avait permis aux investisseurs d'explorer une vue d'ensemble de 535 projets d'une valeur totale de plus de 800.000 milliards de dôngs.

Photo : Thu Duc/CVN

Les projets seront réalisés sous différentes formes d'investissement : enchères des droits d'utilisation des terres, appel d'offres pour les investisseurs, partenariats public-privé (PPP), autres formes selon la législation en matière d'investissement, et financement public.

Lors de cet événement, la ville de Thu Duc a également octroyé des approbations pour 12 projets résidentiels prévus pour 2024, d'un investissement total dépassant les 33.000 milliards de dôngs.

"Cet événement marque un tournant décisif dans le développement de Thu Duc, quatre ans après sa création. Il témoigne d'une coopération fructueuse entre les autorités publiques et la communauté des entreprises et des investisseurs", a souligné M. Tùng.

Dans son discours lors de la présentation du plan d'urbanisme, Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a encouragé la ville de Thu Duc à rendre ce plan largement accessible et compréhensible pour assurer un large consensus.

Il a aussi recommandé une coopération étroite entre les autorités locales et les départements compétents pour effectuer des enquêtes sur l'état des 9 zones, afin de développer un plan de développement par étapes. Pour les projets de zonage, il a demandé qu'ils soient achevés d'ici septembre 2025.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a souligné la nécessité d'intensifier les collaborations entre Thu Duc et les zones avoisinantes, non seulement les districts de la ville, mais aussi les provinces de Đông Nai, Bình Duong et Bà Ria-Vung Tàu, afin d'exploiter au mieux les avantages spécifiques de chaque région.

Enfin, Phan Van Mai a insisté sur l'importance de développer des ressources humaines qualifiées, de favoriser l'innovation, et de poursuivre les réformes pour améliorer la qualité de l'administration publique au service des citoyens et des entreprises.

Il a également invité les entreprises, tant locales qu'internationales, à investir activement dans cette nouvelle ère de développement prometteuse pour Thu Duc.

Texte et photos : Quang Châu/CVN