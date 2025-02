Le marché du carbone sera officiellement opérationnel à partir de 2029

La Bourse de Hanoï sera chargée de développer et d'opérer le marché du carbone, tandis que la Société de dépôt et de compensation des valeurs mobilières du Vietnam ( Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - VSDC) assurera les services de dépôt et de règlement.

Ces services seront fournis conformément aux exigences professionnelles en matière d'organisation, de gestion du marché, ainsi qu'aux conditions et normes techniques élaborées par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en coordination avec le ministère des Finances et les ministères, branches et agences concernés.

Cela fait partie du projet de création et de développement du marché du carbone au Vietnam, approuvé le 24 janvier par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà. Le marché du carbone du Vietnam sera mis en œuvre en deux phases : une phase expérimentale de 2025 à fin 2028, suivie d'une phase d'exploitation officielle à partir de 2029.

Le développement de ce marché du carbone contribuera à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis dans les Contributions déterminées au niveau national (NDC), et ce à un coût réduit pour les entreprises et la société. Il générera de nouvelles sources de financement pour la réduction des émissions, stimulera la transition vers une économie verte, soutiendra le développement de technologies à faibles émissions et renforcera la compétitivité des entreprises vietnamiennes tant sur le marché national qu'international. Ce projet vise à développer une économie à faible émission de carbone et à favoriser une adaptation proactive aux changements climatiques, dans l'objectif d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Le projet prévoit qu'entre 2025 et 2028, le marché du carbone sera mis en place à l'échelle nationale sous forme de phase expérimentale. Durant cette phase, la vente de crédits carbone à l’étranger ne sera pas autorisée, et aucune activité de connexion ou d’échange de crédits carbone avec les marchés régionaux ou mondiaux ne sera définie.

À partir de 2029, le marché du carbone sera officiellement opérationnel à l’échelle nationale. Il inclura des types de crédits carbone certifiés pour le commerce sur le marché. L'accès au marché des crédits carbone sera élargi aux différents acteurs du marché, et des recherches seront entreprises pour connecter le marché du carbone national avec les marchés régionaux et mondiaux.

Parallèlement, le projet a défini cinq axes d'intervention pour structurer le marché du carbone : gestion des crédits, identification des acteurs, création de plateformes d'échange, définition du cadre réglementaire et renforcement des capacités des parties prenantes.

