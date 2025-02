Les exportations de café chutent en volume mais monte en valeur

La valeur élevée des exportations de café a été tirée par une forte hausse du prix moyen à l’export à 5.450 dollars la tonne, en hausse de 78,5% sur un an, a déclaré le MARD dans son dernier rapport.

Avec des recettes d’exportation de 763 millions de dollars, le café est devenu la deuxième plus grande exportation agricole en janvier 2025, derrière le bois et les produits du bois qui ont rapporté 1,4 milliard de dollars.

L’année dernière, le Vietnam a expédié 1,11 million de tonnes de café Robusta à l’étranger, pour une valeur d’environ 4,19 milliards de dollars. Le Robusta est resté la variété dominante, représentant 74,47% de la valeur totale des exportations, malgré une baisse de 21,7% en volume mais une augmentation de 30,6% en valeur.

Le Vietnam a également exporté 65.300 tonnes de café Arabica, pour une valeur d’environ 240 millions de dollars, soit une progression de 63,4% en volume et de 53,5% en valeur par rapport à 2023.

Entre-temps, les exportations de café transformé du pays ont grimpé de 35,1% en glissement annuel pour atteindre 1,18 milliard de dollars, ce qui représente 21,07% de la valeur totale des exportations de café.

Selon les professionnels du secteur, les exportations de café vietnamiennes devraient passer de 1,8 million de sacs à 24,4 millions de sacs cette année grâce à l’amélioration des sources d’approvisionnement.

En outre, les marchés mondiaux et nationaux du café devraient connaître des fluctuations importantes au cours de l’année à venir.

Nguyên Thanh Thuy, directrice générale de la compagnie par actions du café Golden Beans (SHIN Coffee), a souligné que le changement climatique continue d’émerger comme un problème brûlant à l’échelle mondiale, en particulier en ce qui concerne les cultures vulnérables comme le café.

Plus particulièrement, de nombreuses zones de culture dans les deux plus grands producteurs de café au monde, comme le Brésil et le Vietnam, ont été considérablement touchées, ce qui a entraîné des difficultés dans la culture du café et les sources d’approvisionnement à l’avenir.

En raison de ces facteurs, les entreprises devraient rencontrer des obstacles lorsqu’il s’agira de contrôler la qualité des matières premières du café dans les temps à venir.

Toutefois, la consommation de café sur les principaux marchés du monde continue de croître, ouvrant de nombreuses opportunités pour les exportations de café dans les temps à venir.

