Standard Chartered prévoit une croissance de 6,7% pour le Vietnam en 2025

Standard Chartered prévoit que l'économie vietnamienne connaîtra une croissance de 6,7% en 2025, avec 7,5% et 6,1% pour les premier et deuxième semestres respectivement, grâce à une activité commerciale robuste et à des investissements étrangers soutenus, selon la dernière mise à jour économique de la banque pour le Vietnam publiée le 7 février.