Le plus grand port de pêche de la ville de Huê entre en service

La ville de Huê (Centre) a officiellement inauguré le port de pêche de Thuân An en tant qu’installation de classe II, stimulant le secteur local de la pêche et favorisant une croissance durable.

>> Binh Duong : Thuân An en passe de devenir un centre urbain majeur

>> Thua Thiên Huê séduit 20 nouveaux projets d'investissement en cinq mois

>> Thua Thiên Huê appelle à investir dans un projet sidérurgique de 32.000 milliards de dôngs

Photo : CTV/CVN

En tant que centre logistique clé de la pêche dans le Centre du Vietnam, il soutiendra les bateaux de pêche des villes et provinces voisines.

La deuxième zone d’amarrage du port de pêche de Thuân An comprend un quai de 370 m de long, une profondeur de chenal de -3,4 m et une largeur de chenal de 60 m.

Il a une capacité de manutention de fret minimale de 20.000 tonnes par an et est capable d’accueillir simultanément 500 bateaux de pêche d’au moins six mètres de longueur pour l’amarrage et l’abri contre les tempêtes.

Le fonctionnement officiel du port répond également aux normes de la Commission européenne (CE) en matière de gestion des ports de pêche, contribuant ainsi aux efforts du Vietnam pour lever l’avertissement actuel de "carton jaune" concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le "projet de construction et de modernisation des infrastructures de pêche" dans la province de Thua Thiên Huê (aujourd’hui la ville de Huê) a débuté en 2019, comprenant trois sous-projets avec un investissement total de 400 milliards de dôngs (15,8 millions d'USD).

Les principaux éléments d’investissement de la construction du port de pêche de Thuân An comprennent des postes d’amarrage, des routes, des brise-lames, des systèmes de bouées d’amarrage, un centre d’opérations, une installation de tri du poisson, une infrastructure technique, un système d’approvisionnement en eau douce et un traitement des eaux usées.

L’ancien port de pêche de Thuân An, construit il y a plus de dix ans, est devenu surpeuplé en raison de l’augmentation rapide du nombre de bateaux de pêche locaux.

Le directeur du conseil de gestion du port de pêche de Huê, Trân Quang Nhât, s’attend à ce que les nouvelles zones fonctionnelles prévues attirent bientôt les entreprises à investir dans les services logistiques de la pêche tels que l’approvisionnement en carburant, l’approvisionnement en eau douce, les installations de tri et de congélation du poisson et les stands de service.

Ces installations soutiennent non seulement les opérations de pêche, mais offrent également aux touristes l’occasion de découvrir la vie quotidienne des pêcheurs côtiers et lagunaires de la ville de Huê.

VNA/CVN