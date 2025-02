Quang Nam : soutien aux entreprises et ambition de croissance économique

Il a exigé de ces acteurs économiques qu'ils contribuent au développement commun afin d'atteindre une croissance du PIB national de 8% en 2025, et même à deux chiffres dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Le groupe HS Hyosung (issu du groupe Hyosung) figure parmi les 30 plus grands groupes économiques de la République de Corée. Implanté à Quang Nam depuis 2018, il y exploite actuellement deux projets de manière stable, employant plus de 1.000 travailleurs. Son investissement total s’élève à 452 millions d'USD dans des projets de production, générant un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions d'USD.

Pham Minh Chinh a salué l’efficacité des activités commerciales du groupe et ses contributions au développement socio-économique du Vietnam. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait à lui offrir un cadre favorable à ses opérations dans le pays.

Le Premier ministre a exhorté HS Hyosung à respecter strictement la législation vietnamienne et à mettre en œuvre efficacement les accords signés entre le Vietnam et la République de Corée. Il lui a également demandé de veiller à la protection de l’environnement, d’assurer le bien-être social des travailleurs et de renforcer les liens avec les entreprises vietnamiennes afin de les intégrer à la chaîne de valeur de HS Hyosung, tant à l’échelle nationale que mondiale.

Lors de sa visite à la Société par actions du groupe Truong Hai (THACO) dans la zone économique ouverte de Chu Lai, Pham Minh Chinh a reconnu et hautement apprécié les réalisations du groupe au cours des deux dernières années. Il a appelé THACO à être un pionnier dans l'innovation, le développement global, inclusif et durable, la transformation numérique et verte, ainsi que l’économie créative. Il a également insisté sur l’importance de la protection de l’environnement et de la sécurité sociale.

Le Premier ministre a particulièrement encouragé THACO à s’impliquer dans la recherche, le transfert de technologie et la production de wagons pour les chemins de fer à grande vitesse, tout en visant à développer des locomotives.

THACO est un groupe multisectoriel opérant dans l'automobile, l'agriculture, les industries mécaniques et de sous-traitance, l'investissement, la construction, le commerce, les services et la logistique. Son développement repose sur une gestion industrielle intégrée et complémentaire.

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur automobile, en 2024, THACO a vendu plus de 91.000 véhicules, représentant plus de 32% du marché automobile national, et a exporté plus de 1.100 véhicules pour une valeur de 12,6 millions d'USD. En 2025, l'entreprise ambitionne de construire et d’ouvrir un nouveau centre de R&D automobile, de vendre plus de 100.000 véhicules et d’exporter plus de 4.000 véhicules, pour une valeur de plus de 35 millions d'USD.

THACO Chu Lai - Quang Nam est considéré comme le plus grand centre industriel de mécanique, d'automobile et de logistique du pays et l’un des plus importants de l’ASEAN, employant près de 15.000 personnes.

Créée en 2003 par décision du Premier ministre, la zone économique ouverte de Chu Lai est la première zone économique côtière du Vietnam et l’une des huit zones économiques stratégiques du pays. Elle a attiré, à ce jour, plus de 4,5 milliards d'USD d’investissements.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a visité le port de Chu Lai, capable d’accueillir des porte-conteneurs d’une capacité de 50.000 DWT. Il y a trois ans, lors d’une précédente visite à THACO, il avait demandé l’agrandissement et la modernisation du port pour permettre l’accueil de navires de plus grande envergure. Cette mission a depuis été accomplie.

Le même jour, le Premier ministre s’est rendu à l’aéroport de Chu Lai, qui a été intégré au Plan directeur de développement du système aéroportuaire national pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Il a insisté sur l’importance de finaliser le dossier de planification de l’aéroport international de Chu Lai pour la période 2021-2030, avec une perspective jusqu’en 2050, en vue de sa soumission au gouvernement pour approbation.

VNA/CVN