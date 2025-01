Le Vietnam et le Laos préparent la 47e session de leur Comité intergouvernemental

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son et le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith ont examiné mardi 31 décembre à Hanoi les préparatifs de la prochaine 47 e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Lors de leur séance de travail, Bùi Thanh Son a affirmé l’importance et la plus haute priorité que le Vietnam accorde à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération globale avec le Laos, et a noté sa conviction que la visite de Saleumxay Kommasith produira des résultats positifs.

Pour sa part, Saleumxay Kommasith a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien constant au Laos au fil des ans, en particulier alors que le Laos est confronté à des défis économiques et financiers. Il a souligné que l’aide reflète leur relation unique, fidèle et profondément confiante.

Le dirigeant lao a déclaré que sa visite avait pour but de travailler avec la partie vietnamienne pour examiner et finaliser les préparatifs de la prochaine session de Vientiane, qui sera coprésidée par les deux Premiers ministres, ajoutant que plusieurs questions ont été réglées par consensus par les deux parties.

Saleumxay Kommasith a partagé les réflexions tirées de sa visite dans un parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP), affirmant qu’il aimerait en savoir plus sur ce modèle de coopération ainsi que sur l’expérience du Vietnam dans l’exploitation du potentiel et des atouts de développement en vue de la création d’un parc industriel Laos-Vietnam pour attirer davantage d’investissements vietnamiens dans son pays, en particulier dans l’industrie de transformation.

Les deux vice-Premiers ministres ont examiné des projets de coopération, notamment ceux dans le domaine des infrastructures de transport comme l’autoroute Hanoi-Vientiane, et ont convenu de s’attaquer en profondeur aux obstacles et de mener à bien les procédures juridiques pour faciliter leur mise en œuvre.

Ils ont également discuté du projet de parc d’amitié Vietnam-Laos au Laos, qui devrait être achevé d’ici environ un an selon un modèle clé en main.

Préparations pour le Comité intergouvernemental

En ce qui concerne les préparatifs de la 47e session, Bùi Thanh Son a déclaré que le ministère vietnamien des Affaires étrangères a été chargé des activités de protocole, de logistique et de communication, tandis que le ministère du Plan et de l’Investissement est responsable de la coordination de la session, y compris de son ordre du jour et de son contenu. Les deux ministères travailleront en étroite collaboration avec leurs homologues lao pour assurer les meilleurs résultats possibles de la session.

Il a déclaré que le Vietnam attache une grande importance à la rencontre entre les deux Premiers ministres et les entreprises des deux pays, et que le Vietnam invitera les grandes entreprises à cet événement, leur permettant de s’engager dans des échanges.

Bùi Thanh Son a exhorté les ministères et agences concernés à travailler avec leurs homologues lao pour trancher les nœuds et terminer les procédures juridiques des projets de coopération afin de s’assurer qu’ils soient terminés à temps.

Il a proposé au vice-Premier ministre Kommasith de donner instruction à la partie lao de se coordonner étroitement avec le Vietnam, y compris le ministère des Transports, la Commission de gestion du capital de l’État dans les entreprises et le Comité populaire de la province de Hà Tinh pour accélérer la mise en œuvre de projets clés tels que le port de Vung Ang et les liaisons routières et ferroviaires vers le port. Les procédures devraient être achevées le plus rapidement possible, a-t-il indiqué.

