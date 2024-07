Le Laos et le Vietnam reconnaissants de leurs héros

Les représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos, en coordination avec le Comité central de l'Association des vétérans lao et d'autres agences concernées, sont allés samedi 27 juillet offrir de l'encens à la mémoire des martyrs vietnamiens et lao au Mémorial de l'Alliance de combat Vietnam-Laos, dans le village de Keun, district de Thoulakhom, province de Vientiane.

À l’occasion de la célébration du 77e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet), les représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos, en coordination avec le Comité central de l'Association des vétérans lao et d'autres agences concernées, sont allés samedi 27 juillet offrir de l'encens à la mémoire des martyrs vietnamiens et lao au Mémorial de l'Alliance de combat Vietnam - Laos, dans le village de Keun, district de Thoulakhom, province de Vientiane.

Avant de procéder à la cérémonie d'offrande d'encens, les délégués vietnamiens et lao ont observé une minute de silence pour rendre hommage au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le dirigeant qui a apporté de nombreuses contributions importantes à la paix, à l'amitié et la coopération dans la région et dans le monde.

Le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de la province de Vientiane, Khamphan Sitthidampha, a passé en revue la tradition de solidarité particulière des deux peuples frères du Vietnam et du Laos et a rappelé l'histoire du Mémorial de l'Alliance de combat Vietnam-Laos. Il a exprimé sa profonde gratitude au Parti, au gouvernement, à l'armée et au peuple du Vietnam pour leur soutien sincère et précieux à la révolution lao au cours de la période écoulée, affirmant que les soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos sont tous des enfants bien-aimés des deux pays.

De son côté, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’ambassade du Vietnam au Laos, Nguyên Dinh Ha, a déclaré que cet événement était une occasion pour honorer la tradition de la solidarité de combat contre l'ennemi commun dans le passé et de travailler ensemble dans l’édification et la défense nationales des deux pays.

Le 22 janvier 1946, l’Alliance de combat Laos-Vietnam attaqua et détruisit simultanément le fief de Phone, l'un des points forts des colonialistes français dans le village de Keun. Cette victoire fut d'une grande importance historique pour cette alliance dès les premiers jours de la révolution pour la libération nationale des deux pays. Dans cette bataille historique, 28 soldats lao et vietnamiens tombèrent.

Le Mémorial de l'Alliance de combat Vietnam - Laos a été construit en 2010 et a été achevé un an après pour commémorer les martyrs vietnamiens et lao.

