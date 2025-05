Vietnam et États-Unis promeuvent leur coopération dans les domaines de l'IA et des semi-conducteurs

Une délégation du ministère vietnamien des Finances a tenu des réunions clés avec des hauts dirigeants des groupes Intel et Meta afin de promouvoir une coopération stratégique dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs.

Ces réunions s’inscrivaient dans le cadre du voyage de travail de la délégation aux États-Unis et de sa participation au Sommet d’investissement SelectUSA 2025.

Photo : VNA/CVN

L’IA et les semi-conducteurs ont été identifiés comme des secteurs clés de développement par le Vietnam et les États-Unis pour la prochaine décennie, contribuant ainsi à l’équilibre des échanges et des investissements entre les deux pays.

Le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuân, a rencontré Sarah Kemp, vice-présidente des affaires gouvernementales internationales chez Intel, le 13 mai (heure locale). Il a salué les investissements soutenus de l’entreprise au Vietnam depuis près de deux décennies. L’usine Intel Products Vietnam (IPV) est actuellement le plus grand site mondial d’assemblage et de test de semi-conducteurs d’Intel. Elle représente plus de 50 % de la capacité mondiale de test de puces de l’entreprise et a contribué à plus de 90 milliards de dollars d’exportations depuis 2010.

Cao Anh Tuân a également souligné le rôle moteur d’Intel dans son partenariat avec le Centre national d’innovation (NIC) du Vietnam dans le cadre de l’initiative « IA pour tous », un programme novateur visant à renforcer les compétences en IA et à former plus de 10 000 personnes hautement qualifiées dans les technologies de l’IA et des semi-conducteurs. Il a également mentionné le programme « IA pour le secteur public » comme une étape essentielle pour faire progresser l’e-gouvernement au Vietnam.

Il a encouragé Intel à tirer parti des politiques d’incitation du Vietnam en matière de création de centres de recherche et développement (R&D), notamment au parc de haute technologie de Hoa Lac, afin de faire du Vietnam un pôle technologique majeur d’Intel en Asie.

Sarah Kemp a tenu à exprimer sa satisfaction quant à la réactivité du Vietnam, tant gouvernementale qu'industrielle, face aux récentes mesures tarifaires réciproques des États-Unis. Elle a salué le soutien continu du Vietnam envers les investisseurs du secteur des hautes technologies depuis 2006, et a insisté sur le fait que le ministère des Finances avait toujours pris en considération avec sérieux et respect les recommandations et les préoccupations d’Intel – un fondement solide, selon ses termes, pour le développement pérenne de son entreprise au Vietnam.

Le même jour, la délégation a également rencontré Molly Montgomery, directrice des politiques publiques chez Meta, laquelle a souligné l’importance stratégique du Vietnam pour le groupe, en particulier dans un contexte de relocalisation croissante de la production mondiale vers le pays.

VNA/CVN