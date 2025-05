VinFast met en place plus de 100 ateliers de service aux Philippines

VinFast, le plus grand constructeur vietnamien de véhicules électriques (VE), a annoncé le 13 mai la signature d’accords de coopération avec quatre partenaires prestigieux aux Philippines : Goodyear Philippines, Tire King and Rubber Products, Power Tread Services et Marcjan Cavite, en vue d’établir plus de 100 véritables ateliers de service VinFast aux Philippines en 2025.

Photo : VinFast/CVN

Conformément au protocole d'accord (MoU) et aux accords de service (SLA) récemment signés, VinFast collaborera avec ces quatre partenaires expérimentés pour exploiter des ateliers de service à travers les Philippines, fournissant des services de maintenance, de réparation et d’entretien pour véhicules électriques selon les normes mondiales de l’entreprise.

Plus précisément, VinFast et Goodyear Philippines coopéreront pour déployer 50 ateliers de service VinFast agréés en 2025. De leur côté, Marcjan Cavite prévoit d’ouvrir 8 ateliers, tandis que Tire King and Rubber Products et Power Tread en ouvriront chacun 7.

Les ateliers de service agréés VinFast aux Philippines respecteront des normes strictes en matière d’infrastructures, de machines, d’équipements et de qualifications professionnelles du personnel technique, tout en mettant l’accent sur la fourniture de services authentiques et de pièces de rechange officielles pour les propriétaires de véhicules VinFast.

Dans le cadre de cette coopération, VinFast s’engage à soutenir ses partenaires par le biais de programmes de formation du personnel, d’assistance technique et de partage d’expériences, afin de développer rapidement un réseau d’ateliers de service agréés.

Pham Sanh Châu, Pdg de VinFast Asie, a affirmé que la coopération avec des entreprises locales expérimentées et compétentes aux Philippines témoignait clairement de l’engagement à long terme de VinFast en faveur du développement d’un écosystème complet dédié aux véhicules électriques. VinFast est convaincu que ces partenariats prometteurs permettront à l’entreprise de mieux servir ses clients tout en encourageant un mode de vie plus écologique dans le pays.

Après près d’un an de présence sur le marché philippin, VinFast étend son implantation avec une gamme de véhicules électriques intelligents, des politiques de vente attractives et un système après-vente de plus en plus complet.

En Asie du Sud-Est, VinFast poursuit son ambition de construire un écosystème complet "Pour un avenir vert", en mettant l’accent sur la coopération pour le développement de réseaux de bornes de recharge et d’ateliers de service. Ce modèle, déjà couronné de succès au Vietnam, est en cours de déploiement sur des marchés à fort potentiel comme les Philippines.

VNA/CVN