Table ronde à Londres sur le commerce agricole Vietnam - Royaume-Uni

Une table ronde s’est tenue mardi 13 mai à Londres, réunissant des représentants gouvernementaux et une quarantaine d’entreprises vietnamiennes et britanniques, pour examiner les perspectives du commerce agricole bilatéral.

Les entreprises participantes sont spécialisées dans la production, la logistique et le commerce agricoles. Les discussions ont porté sur les produits phares à l’export, les préférences des consommateurs britanniques, les réglementations commerciales, et les stratégies de distribution dans les chaînes de supermarchés, entre autres.

Le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Thanh Nam, a souligné le potentiel du marché britannique et proposé de renforcer la mise en relation entre entreprises, de créer des pôles logistiques intégrés et de promouvoir les études de marché, tout en garantissant le respect des normes bilatérales.

Phuong Hoang, président de l’Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (Vietnam Business Association in the UK – VBUK), a mis en avant la demande croissante du Royaume-Uni pour des sources d’approvisionnement durables. Il a cité les atouts vietnamiens comme les fruits, produits aquatiques et aliments transformés.

Paul Rooke, directeur de la British Coffee Association, a salué la qualité du café vietnamien et souligné l’importance de respecter les normes britanniques en matière de qualité, environnement et éthique commerciale.

Nguyen Thi Minh Phuong, directrice pour le développement des produits chez Longdan Group, a recommandé de conserver les noms locaux pour renforcer la reconnaissance des marques et d’utiliser le marketing numérique associé aux dégustations en magasin.

Thai Tran, directeur exécutif de TT Meridian Ltd, a mentionné que des produits vietnamiens comme le pomelo et la noix de coco sont déjà présents chez Tesco ou M&S. Il a reconnu les avantages de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA), tout en appelant à renforcer la qualité, maîtriser les coûts et promouvoir la durabilité pour maintenir la compétitivité. Il a proposé l’organisation de Semaines des produits vietnamiens au Royaume-Uni.

Avec des importations agroalimentaires annuelles de 67 milliards de dollars, le Royaume-Uni constitue un marché majeur. En 2024, les exportations agricoles vietnamiennes vers ce marché ont atteint près de 883 millions de dollars (+15,4 %), avec des produits bien adaptés à la demande britannique.

