Les entreprises recherchent des opportunités aux États-Unis

Le 12 mai (heure locale), l’ambassade du Vietnam aux États-Unis et l’ambassade des États-Unis au Vietnam ont conjointement organisé l’événement "Connect with Vietnam" au Centre du commerce international de Washington, avec la participation de nombreuses entreprises vietnamiennes et américaines, de cabinets d’avocats, de consultants et de banques.

Placée sous le thème "Coopération - Partage - Développement", l’initiative "Connect with Vietnam" constitue un événement majeur organisé en marge du 11e Sommet d’investissement SelectUSA 2025, porteur à la fois d’une forte portée symbolique et concrète, en faveur du développement des relations économiques, financières et d’investissement entre le Vietnam et les États-Unis.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam, Nguyên Quôc Dung, a souligné l’évolution positive des relations bilatérales et a exprimé l’espoir que les entreprises vietnamiennes trouveraient davantage de partenaires et d’opportunités d’investissement aux États-Unis, contribuant ainsi au renforcement des relations entre les deux pays.

Lors de l’ouverture, le vice-ministre vietnamien des Finances, Cao Anh Tuân, a affirmé que la coopération économique entre le Vietnam et les États-Unis avait connu des progrès tangibles ces dernières années.

Il s’est dit convaincu que la période à venir serait idéale pour que les entreprises vietnamiennes explorent de nouvelles opportunités, lancent des projets et accroissent leurs investissements aux États-Unis, accédant ainsi aux vastes marchés de capitaux et de consommation américains et mondiaux.

Le vice-ministre a également exprimé le souhait que les entreprises américaines collaborent avec les entreprises vietnamiennes dans des domaines tels que les hautes technologies, les start-ups, l’innovation, les véhicules électriques, l’énergie, les finances, la banque, l’éducation et la formation, le tourisme et l’agriculture à haut rendement. Il a souligné la volonté de faire du Vietnam un maillon important dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Diane Farrell, sous-secrétaire adjointe au Commerce des États-Unis, a mis en avant l’importance et la spécificité des relations Vietnam - États-Unis, tout en saluant la présence remarquée de la délégation vietnamienne - l’une des plus importantes participant au 11e Sommet SelectUSA. Elle a estimé que cette participation témoignait du grand potentiel d’investissement du Vietnam sur le sol américain.

Lors de l’événement "Connect with Vietnam", les échanges ont porté sur les procédures d’investissement et les ressources financières disponibles. Les participants se sont engagés à créer des conditions propices pour que les investisseurs vietnamiens puissent identifier des opportunités, initier de nouveaux projets et développer durablement leurs investissements aux États-Unis.

En marge du Sommet SelectUSA 2025 (du 11 au 14 mai), la délégation du ministère vietnamien des Finances poursuivra ses rencontres bilatérales avec plusieurs institutions, banques et entreprises américaines. Une séance de travail est également prévue avec le Département du Trésor américain concernant l’accord de prévention de la double imposition entre les deux pays, avec pour objectif d’en accélérer le processus d’approbation.

Selon l’Agence vietnamienne des investissements étrangers, au 30 avril 2025, le Vietnam comptait 252 projets d’investissement aux États-Unis, représentant un capital total de 1,36 milliard de dollars.

