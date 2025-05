Le Sud-Est, une région clé dans l'attraction des investissements étrangers

En tant que région économique clé du pays, la région Sud-Est s'efforce d'attirer les entreprises nationales et étrangères à investir dans l'industrie, le commerce et les services, considérant cela comme un objectif essentiel pour promouvoir la croissance économique.

Photo : VNA/CVN

Alors que le pays entre dans une nouvelle ère de croissance, les localités de la région mettent en œuvre de nombreuses politiques pour créer un climat d’investissement favorable, afin que les entreprises réussissent leurs investissements.

Des destinations attrayantes

À la fin du mois d’avril 2025, la province de Dông Nai avait attiré plus de 36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial de Dông Nai, Duong Minh Dung.

Les entreprises étrangères contribuent à la forte croissance du chiffre d'affaires à l'exportation de la province, qui figure parmi les six premières au Vietnam en termes de ce montant. Par ailleurs, chaque année, les entreprises issues d’IDE présentes à Dông Nai contribuent à hauteur d’environ 1 milliard de dollars au budget de l’État, a précisé le responsable provincial.

Dông Nai s'engage à créer un climat d'investissement durable, en encourageant les entreprises à participation étrangère à adopter des technologies modernes et à participer à des chaînes d'approvisionnement vertes, afin de garantir que le développement économique soit compatible avec la protection de l'environnement.

Les entreprises vietnamiennes, elles, ont investi plus de 3,4 milliards de dollars dans les parcs industriels de la province.

Le capital enregistré des entreprises établies à Dông Nai est d'environ 20 milliards de dollars.

Consciente du rôle essentiel de l'économie privée dans le développement économique, la province de Dông Nai a mis en place des politiques de soutien aux petites, micro et moyennes entreprises, ainsi qu'aux ménages afin de les accompagner dans leur transformation en véritables entreprises. La province se concentre sur la résolution des obstacles et des goulots d’étranglement pour faciliter le développement du secteur privé, qui représente plus de 60 % des fonds d’investissement pour le développement et joue un rôle clé dans le budget de l’État.

Photo : VNA/CVN

Binh Duong est actuellement un autre pôle d'attraction des investissements.

Cette province a, ces derniers temps, continué d'affirmer sa position parmi les principales localités attirant les investissements étrangers au Vietnam.

Dans le cadre de la restructuration économique du pays et de l'encouragement au développement de l’industrie de haute technologie, la forte augmentation du nombre et de la qualité des entreprises à Binh Duong constitue un pas en avant pour le développement économique local.

Au cours des quatre premiers mois de 2025, Binh Duong a attiré plus de 737 millions de dollars d’IDE, soit une hausse de 271% par rapport à la même période de l’année dernière.

Actuellement, Binh Duong compte 4.488 projets d'IDE valides, représentant un capital total de plus de 42,6 milliards de dollars. Notamment, le projet d'usine Lego Vietnam, d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars, a officiellement démarré ses opérations début avril 2025, créant plus de 4.000 emplois.

Amélioration du climat des affaires

Les provinces de Dông Nai et Binh Duong renforcent leurs efforts pour améliorer le climat d’investissement.

À Dông Nai, les réformes administratives se poursuivent afin de faciliter l’accès des investisseurs aux informations foncières et aux politiques d’investissement. La province prévoit de créer 48 parcs industriels d’ici 2030, en mettant l’accent sur les projets de haute technologie, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de l’automatisation.

Binh Duong, de son côté, investit massivement dans les infrastructures. La province soutient la création d’un parc industriel de 786 hectares dédié à la mécanique de soutien, porté par le groupe THACO, et destiné à accueillir des projets respectueux de l’environnement.

Elle modernise également son réseau industriel pour en faire des zones intelligentes, tout en encourageant le développement de l’économie verte, numérique et circulaire.

Avec une ambition de croissance à deux chiffres en 2025, Binh Duong considère l’industrie comme moteur clé et met en place des critères stricts pour attirer les investisseurs de qualité.

VNA/CVN