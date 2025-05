Le Vietnam réélu à la présidence du Comité technique permanent de l'Organisation mondiale des douanes

Photo : VNA/CVN

La réélection réaffirme la place et le rôle de plus en plus importants du pays dans l'élaboration des politiques et des opérations douanières mondiales, tout en reconnaissant ses contributions actives et efficaces lors de la présidence précédente.

Cette présidence sera assurée par Nguyên Thi Vinh Hoài, conseillère à l'ambassade du Vietnam en Belgique et représentante des douanes vietnamiennes auprès de l'OMD.

Dans son discours de clôture, Nguyên Thi Vinh Hoài a souligné qu'alors que le secteur douanier mondial est confronté à de nombreux défis et opportunités, le renforcement de la coopération internationale, la promotion de l'innovation et des applications technologiques, ainsi que l'amélioration de l'adaptabilité et du développement durable sont d'une importance vitale pour faciliter le commerce et garantir la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le leadership continu du Vietnam au sein du PTC offre au pays l'opportunité de contribuer encore davantage au développement de la communauté douanière mondiale dans les années à venir, a-t-elle affirmé.

Les sessions ont attiré la participation de près de 300 délégués, experts douaniers de renom issus d'agences membres et d'organisations internationales telles que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Chambre de commerce internationale (CCI), du secteur privé et d'instituts de recherche du monde entier.

Les participants ont mené des discussions approfondies afin d'élaborer des solutions et des stratégies permettant au secteur de répondre efficacement aux défis multidimensionnels actuels, notamment les impacts du changement climatique, la transformation numérique en cours et la forte augmentation du volume des échanges internationaux, en particulier la croissance explosive du commerce électronique.

VNA/CVN