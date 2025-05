Hai Phong

Le chef de l’État à la mise en service des terminaux 3 et 4 du port de Lach Huyên

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Cet événement a été organisé par le Comité populaire municipal de Hai Phong et la Compagnie générale maritime du Vietnam (Vietnam Maritime Corporation - VIMC), à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de Hai Phong (13 mai) et du 30e anniversaire de la création de la VIMC (29 avril).

Le projet de construction des terminaux à conteneurs n°3 et 4, dont le maître d’ouvrage est la Société par actions du port de Hai Phong (Hai Phong Port), comprend deux quais d’une longueur totale de 750 m, avec une profondeur de -16 m. Ils sont capables d’accueillir des porte-conteneurs mères de 165.000 DWT (14.000 EVP) et des navires allégés de 200.000 DWT.

En particulier, les terminaux 3 et 4 sont conçus et exploités selon le modèle de "Port vert - port intelligent", appliquant des technologies modernes et l’automatisation, respectant les normes environnementales, économisant l’énergie et promouvant un développement durable.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

La mise en service des terminaux 3 et 4 porte à six le nombre total de quais à Lach Huyen, répondant aux besoins de transport de marchandises non seulement de Hai Phong mais aussi de l’ensemble du Nord du pays.

Le volume de marchandises transitant par le port de Hai Phong en 2024 a atteint 190 millions de tonnes et devrait s’élever à 212 millions de tonnes en 2025. La zone portuaire de Lach Huyên peut accueillir des navires porte-conteneurs jusqu’à 18.000 EVP et des paquebots jusqu’à 225.000 GT.

Le président Luong Cuong et les délégués ont procédé à la cérémonie officielle d’activation marquant l’entrée en exploitation des terminaux n°3 et 4 du port de Lach Huyên – Port de Hai Phong.

À cette occasion, le président Luong Cuong a offert des cadeaux en reconnaissance des efforts collectifs des cadres et des travailleurs du port de Hai Phong.

VNA/CVN