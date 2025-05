Le gouvernement renforce les contrôles sur le commerce de l'or

Le gouvernement a appelé à une gestion plus stricte du marché, à des inspections plus poussées et à des sanctions plus lourdes en cas d'infraction, en réponse à l'évolution récente des prix de l'or sur le marché intérieur. Cette directive s'inscrivait dans la résolution n°124, par laquelle le gouvernement ordonnait spécifiquement une réglementation renforcée du marché de l'or, une surveillance accrue et des mesures d'application strictes.